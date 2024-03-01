癌症殺手｜食道癌逾7成屬男性患者　遠離3類食物可降低傷害

▲ 本港每年約有400宗食道癌新症，其中約300宗為男性。

【食道癌/癌症/飲食習慣/男性健康】本港每年約有400宗食道癌新增個案，在致命癌症中排名第10，其中約有300宗為男性患者，佔整體超過7成。另外，與歐美西方國家比較，食道癌在亞洲地區發病率亦明顯較高，估計與亞洲人的飲食習慣有關。專家指出，遠離3類食物可以避免對食道造成傷害，從而預防患癌。

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預防食道癌可從生活及飲食習慣入手，專家就建議培養健康生活型態，盡量少吃以下3類食物，以降低對食道的傷害。

1.滾燙過熱的食物／湯水

國際癌症研究機構（IARC）將攝氏65度以上的熱飲歸類為食道癌可能的致癌因子，亦有研究顯示，進食過熱食物的罹癌風險為一般熱食的1.92倍，因此市民應留意食物溫度是否過熱，盡量等至溫涼後再食用。

2. 戒煙及戒酒

美國癌症協會（ACS） 指出，煙草製品是引發食道癌的主要風險因子，而根據醫管局資料，吸菸及嗜酒亦屬於食道癌高危因子，建議市民需特別注意。

3. 醃漬或加工食品

美國臨床腫瘤醫學會（ASCO）指出，煙燻、燒烤、醃漬及加工肉類等食物，為了延長其保存期限，往往會添加亞硝酸鹽作防腐劑，若與食物中的「二級胺」結合，便會形成「亞硝胺」；而目前已證實「亞硝胺」為致癌物質，會增加罹患食道癌的風險。

早期6大徵狀+較後期2大徵狀

根據醫管局資料，大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進性的吞嚥困難，但病人可能並不察覺或不自覺地改變進食習慣。由於無法正常進食體重會下降，導致營養不良；當有吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。

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預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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責任編輯：羅嘉欣