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【23條立法】外交部︰「國家秘密」和「外部干預」定義充分考慮香港實況和各國通行做法

政治 18:46 2024/03/01

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外交部對美國國務院日前發表的聲明表示強烈不滿及堅決反對。(資料圖片)

美國國務院日前發表聲明，指《基本法》23條立法削弱香港民眾的權利和自由，又指「國家秘密」與「境外干預」罪定義廣泛而模糊。在北京，外交部表示強烈不滿及堅決反對，強調完成23條立法、堵塞維護國家安全的漏洞，是香港特區的憲制責任。

外交部發言人毛寧今日在例行記者會上指出，香港事務純屬中國內政，任何外國無權說三道四、橫加干涉。中方敦促美方尊重中國主權，立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政。

毛寧又指，23條立法域外適用完全符合國際法以及各國各地區的普遍實踐，有關「國家秘密」和「外部干預」的定義合理合法，無可非議。強調23條立法通過後，香港高質量發展和高水平開放將得到更好保障。

「美國自己出台了大量維護國家安全的法律，卻對香港基本法23條立法潑髒水、貼標籤，是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標。」

外交部駐港公署斥美國對他國濫施「長臂管轄」

外交部駐港公署昨日亦斥美國國務院的聲明是說三道四，插手香港事務和中國內政，並指在公眾諮詢期間，香港主要政團社團和廣大市民以多種方式表達對立法的支持。

發言人強調，美國有大量國家安全的法律，自身國家安全立法密不透風，並對他國濫施「長臂管轄」，美國的所作所為，歸結一句話就是見不得香港安全，見不得香港好。

民建聯指英國聲明證境外勢力干預確存在

民建聯今日到英國駐港領事館抗議，強烈譴責英國妄議抹黑《基本法》23條立法，敦促英方立即停止干預香港事務。民建聯指出，此事印證境外勢力干預本港事務確實存在。

英國外相卡梅倫日前發聲明，指23條方案未有履行《基本法》、《中英聯合聲明》及國際公約中的義務，對香港市民行使其權利和自由產生負面影響，又關注「國家秘密」一詞定義將抑制言論和新聞自由。

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記者：戴朗希

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