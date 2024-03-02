鄰居噪音｜辛苦儲首期置業樓上每日沖廁逾百次　女生忍無可忍登門怒揭真相

▲ 剛畢業女生辛苦儲首期買入單位，樓上每日沖廁逾百次登門怒揭真相。

辛苦儲到首期買樓，卻換來被樓上單位日夜騷擾！內地一名女子購入一個單位，入伙後每日被樓上的沖廁聲滋擾，每日竟多達逾百次！女子忍無可忍之下登門理論，卻發現樓上原來是劏房單位，住有20多人，難怪沖廁聲不絕。

最新影片：

綜合內地傳媒報道，一名剛畢業的姓劉女子，畢業時經濟能力有限，起初與同學合租一個單位，其後獲父母金錢支援，終於湊夠首期置業。劉女買樓後進行裝修，大半年後入伙，但竟然是噩夢的開始。

劉女搬入後，聽到樓上沖廁聲，每日竟然多達百次，而且不限於廁所，即使在客廳、睡房、廚房甚至露台都可以聽到沖廁聲，情況相當滋擾。劉女起初以為自己太過敏感，但其後發現樓上沖廁次數不減反增，更影響到她日常作息，忍無可忍之下終於登門打算與樓上住戶理論。

單位劃分成多個劏房

登門之後，竟然發現上層單位被劃分成多個劏房，約1,600呎空間被間成多個房間，當中不少房間放有碌架床，目測約20人居住。劉女又發現每個細房內都設有廁所及冷氣，相信是就每日過百次沖廁噪音的來源。

最終劉女從其中一名租戶手上取得業主聯絡電話，對方對出租劏房一事直認不諱，亦表明無意將單位還原。劉女無計可施之下向物業管理公司投訴，希望還自己一個安靜居住空間。報道指，物管公司目前仍在與涉事單位業主溝通，處理方法暫時協商中。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳