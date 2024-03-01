再見·枕邊人劇透丨第6集劇情預告　長勝在晴天面前批評善美萬森

▲ 《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第5集劇情講到撕掉的日程被晴天尋得，原來是出於某人的部署……

第6集（4/3）

晴天決心要找工作，重新開始。

晴天接志騫放學，善美到訪萬森家要為志騫烹調玉子燒，卻發現晴天與志騫因打遊戲機而相處融洽，暗暗不悅。

鐘點突然請假，善美約晴天商討輪流照顧志騫的方案；及後，社團小頭目陳晉久派人擄走兩女。

趁小混混注意力被引開，晴天着善美先逃離現場，再找救兵營救。

長勝得悉晴天被擄，聯想到是晉久所為，找晉久當面對質。

晉久在長勝胸口打下三重拳即放人，二人疑有舊情。

長勝在晴天面前，批評善美、萬森……

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