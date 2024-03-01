  • 11°C
香港時間 : 2024301日 (週五) 22:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

再見·枕邊人劇透丨第6集劇情預告　長勝在晴天面前批評善美萬森

娛樂 21:33 2024/03/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第5集劇情講到撕掉的日程被晴天尋得，原來是出於某人的部署……

第6集（4/3）

晴天決心要找工作，重新開始。

晴天接志騫放學，善美到訪萬森家要為志騫烹調玉子燒，卻發現晴天與志騫因打遊戲機而相處融洽，暗暗不悅。

鐘點突然請假，善美約晴天商討輪流照顧志騫的方案；及後，社團小頭目陳晉久派人擄走兩女。

趁小混混注意力被引開，晴天着善美先逃離現場，再找救兵營救。

長勝得悉晴天被擄，聯想到是晉久所為，找晉久當面對質。

晉久在長勝胸口打下三重拳即放人，二人疑有舊情。

長勝在晴天面前，批評善美、萬森……

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

TOPick柴犬追星
飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬追星

相關文章

再見‧枕邊人丨張曦雯由華姐冠軍蛻變成一線花旦　宅男女神無懼公開戀情放閃【多圖】
16:33 2024/02/26
再見‧枕邊人丨張曦雯由華姐冠軍蛻變成一線花旦　宅男女神無懼公開戀情放閃【多圖】
婚後事丨陳自瑤新劇演出獲好評內地人氣急升　風騷現身向同事派茶點
今日 11:47
婚後事丨陳自瑤新劇演出獲好評內地人氣急升　風騷現身向同事派茶點
婚後事丨人妻王敏奕性感演出零包袱　Venus演活進撃的小三突圍【多圖】
19:04 2024/02/29
婚後事丨人妻王敏奕性感演出零包袱　Venus演活進撃的小三突圍【多圖】

你可能感興趣

再見‧枕邊人丨張曦雯由華姐冠軍蛻變成一線花旦　宅男女神無懼公開戀情放閃【多圖】
16:33 2024/02/26
再見‧枕邊人丨張曦雯由華姐冠軍蛻變成一線花旦　宅男女神無懼公開戀情放閃【多圖】
婚後事丨陳自瑤新劇演出獲好評內地人氣急升　風騷現身向同事派茶點
今日 11:47
婚後事丨陳自瑤新劇演出獲好評內地人氣急升　風騷現身向同事派茶點
婚後事丨人妻王敏奕性感演出零包袱　Venus演活進撃的小三突圍【多圖】
19:04 2024/02/29
婚後事丨人妻王敏奕性感演出零包袱　Venus演活進撃的小三突圍【多圖】
再見·枕邊人 電視劇 TVB