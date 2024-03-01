婚後事劇透丨第6集劇情預告　靜海驚見自己於善仁筆下是蕩女

▲ 《婚後事》

TVB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演， 第5集劇情講到善仁不敵明芯多番暗示與自己內心的眷戀，一夕纏綿後，善仁以為是轉機，詎料……

婚後事丨陳自瑤新劇演出獲好評內地人氣急升 風騷現身向同事派茶點

第6集（4/3）

（呂靜海視點）呂靜海是自由身編劇與網台愛情節目主持，亦是善仁的婚外情對象。

靜海被《婚後事》網暴拖累，外祖母花婆更因此受傷。靜海為解救善仁，聽誠鈞指示到西貢暫避。

及後善仁離婚成定局，靜海想回老家，但靜林卻叫她離開香港。

靜海找明芯對質，因此第一次翻閱《婚後事》，驚見自己於善仁筆下是個存心誘惑他的放蕩女人。

靜海崩潰，因她自問對善仁自制自持，不問回報，是單純、超然、神聖的真愛，她找善仁對質……

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