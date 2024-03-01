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李影離世丨沈頴婷沈頴君發訃告　將本月為亡母李影舉行道別儀式

娛樂 20:11 2024/03/01

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李影與長女沈頴婷。

資深藝人李影在本周日（2月25日）於加拿大溫哥華逝世，享年70歲。李影有兩名女兒，分別為長女沈頴婷、次女沈頴君，沈頴婷曾參選港姐之後入娛樂圈，不過近年已淡出演藝界。

沈頴婷及沈頴君已飛往加拿大溫哥華，兩姊妹在今日（3月1日）透過汪曼玲的社交平台發出訃告，並透露道別儀式的細節，如下：

母親李影，于溫哥華時間2024年2月24日不幸與世長辭。
我們懷著無比悲痛的心情，于2024年3月為她舉行簡單的道別儀式。
我們姊妹倆人感謝各位長輩，各方好友連日慰問，送上祝福！相信媽媽在天之靈也感欣慰！
媽媽為人善良，平易近人，交友甚多，且行事為人 作風低調，道別儀式只限摯愛親友參加，希望大家見諒。
長女：沈頴婷
次女：沈頴君

李影女兒沈穎婷撰文悼念亡母　鄭秀文曾合作拍劇憶前輩：戲裡戲外都是溫暖的母親

李影生前與兩個女兒的合照。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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