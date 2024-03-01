【共創明Teen】29名星級導師加入第二期計劃　引入師友配對組群安排

▲ 由政務司司長陳國任主席的「共創明『T基擔een』計劃」第二屆合作夥伴委員會舉行首次會議。（政府新聞網圖片）

政務司司長陳國基今日主持「共創明『Teen』計劃」第二屆合作夥伴委員會的首次會議。第二期計劃至今獲得超過200個企業和機構的多方面支持，包括提名友師、安排團體活動等，以及29名星級導師加入。

委員會由政務司司長、政府相關部門代表，以及為計劃提供主要支持的策略夥伴組成。陳國基表示，經全面檢視第一期的推行經驗，以及首屆合作夥伴委員會和其他持份者的建議後，政府就計劃第二期增添多項新元素，包括擴大收生對象至中一至中四學生、增加收生名額至4,000名、增加團體活動種類（例如舉辦更多內地學習交流團）、引入師友配對組群安排等。

計劃第一期在去年年底結束後，所有畢業學員已自動成為「共創明『Teen』校友會」會員。政府正聯同校友事務統籌機構和實習計劃籌辦機構，為校友陸續安排不同活動，涵蓋理財教育、生涯規劃和領袖訓練等不同範疇，推動他們繼續增值自我。



另外，第二期計劃下，將新設團體活動諮詢委員會，成員由富經驗的友師和政府相關部門代表組成。委員會負責蒐集友師對團體活動的反饋、就組織活動事宜提供意見和建議，以及檢視相關推行情況。

共創明「Teen」計劃第二屆合作夥伴委員會委員名單：

主席

政務司司長

策略夥伴

副主席

周大福企業社會方案

富衛保險 電訊盈科 香港電訊

恒基兆業地產集團

香港賽馬會

華潤（集團）有限公司

中國銀行（香港）有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

新鴻基地產發展有限公司

其他委員

德勤公益基金會有限公司

香港中國企業協會

香港童軍總會

招商局集團

新世界發展

百仁基金

羅兵咸永道會計師事務所

香港廣東社團總會

中國太平慈善基金會

中國海外集團有限公司

騰訊

香港中旅（集團）有限公司

當然委員

勞工及福利局局長

勞工及福利局常任秘書長

教育局常任秘書長

民政及青年事務局常任秘書長

社會福利署署長

民政事務總署署長

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希