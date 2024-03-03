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主播爸媽｜鄭萃雯煉成一家神隊友　TVB前主播進修「家庭天書」學做好老婆

育兒資訊 10:00 2024/03/03

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湊得輕鬆啲
主播爸媽｜如何煉成一家神隊友？　前主播鄭萃雯進修學做好老婆

家家有本難唸的經，媽媽們總是覺得自己的育兒方式最正確，是老公、四大長老及外傭未能好好配合，導致磨擦頻生。育有一對8歲孖仔的前TVB主播鄭萃雯也曾面對同樣困境，經一次訪問工作的啟發下，她決定重返校園進修家庭教育碩士課程學做好老婆、好媽媽，並驚覺很多家庭問題原來出於自己身上。

自孖仔上小學後，鄭萃雯轉為自由身工作，擔任節目主持、訪問及拍攝影片等。（陳慧安攝）

忙做傳媒 錯過很多孩子第一次

鄭萃雯於2017年離開工作11年的無綫新聞部後，先後當上公關及網上醫療平台節目主持。一切的轉變，全為了騰出時間照顧孖仔左左右右，又能保持一定收入。

我和丈夫一起做傳媒，時間不穩定又難以一起放假，只好經常把兒子交由我父母照顧。所以我錯過了很多他們的第一次，如第一次翻身、第一次坐、第一次吃糊仔、第一次叫人……

鄭萃雯在無綫新聞11年的變化。（受訪者提供相片）

轉行後的確時間充裕了，但自從孖仔上小學後，她不得不放棄全職工作，轉為自由身，「始終老人家難以幫助小朋友的學業，雖然收入不穩定，但這樣安排對整個家庭最好。」鄭萃雯目前仍活躍於幕前，包括節目主持、訪問及拍攝影片等工作。

媽媽能從事喜歡的工作，加上適時的MeTime能穩定情緒，因為媽媽在家會被小朋友情感依附，爸爸同樣會被媽媽的情緒牽引著。「媽媽要平靜自己的心情，首先要洞悉自己有甚麼壓力，要怎樣放鬆自己，之後才有正能量去傳播給其他家庭成員。」

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自我檢討 修讀家庭教育改善關係

鄭萃雯說得頭頭是道，原來她正修讀香港教育大學兒童與家庭教育文學碩士課程。剛才還說想有更多時間教仔，又身痕去讀書？鄭萃雯笑言媽媽進修都是一種身教，且她發現自己身為媽媽、太太，仍有很多不足。

有次她訪問一位銀行界高層爸爸，能夠妥善管理很多下屬，但對有特殊學習需要的子女卻束手無策，於是他毅然停薪留職去進修，果真讓他想通了許多，處理好與家人的關係。「我覺得好神奇，竟然有一本天書可以改變親子關係，甚至整個家庭氣氛？我就當報讀一個興趣班的心態去學習一下。」

至今鄭萃雯修讀了近兩年，只差一個學期就畢業。訪問前她更重溫一下筆記和研究報告，希望透過今次訪問分享給媽媽們。

很多時候小朋友出問題，我們都會思考應用甚麼方法管教；當小朋友發脾氣，我們叫他不要發脾氣，其實沒有意思的。小朋友是一張白紙，會受家庭環境、經濟、社會、文化所影響。如何令一棵幼苗成長得好呢？其實要靠土壤，即是爸媽以至整個家庭的身教去潛移默化孩子。

鄭萃雯能從事喜歡的工作，加上適時的MeTime穩定自己情緒，才能為家庭散播正能量。（陳慧安攝）

攬晒上身 媽媽充當家庭把關者

教好孩子要整個家庭合作，但媽媽往往對其他成員信心不足，尤其經常指責丈夫幫倒忙，如求其換尿片、開奶溫度太熱、帶仔女出街亂襯衫等（下刪1000字）。鄭萃雯進修前，也總是覺得老公做甚麼都不順眼。

我以前對老公很壞，我以為自己照顧頭家妥當，爸爸撓埋雙手不做事，是爸爸的問題，但原來在心理學角度，有一件事叫「Mother Gatekeeper」，即是媽媽在家中像一個把關者角色，在各種生活瑣碎事，都要所有人按自己的想法實行。」她舉例丈夫曾讓兒子穿睡衣出街，辯稱睡衣也很美觀，「這些小事經常令我很激心！

鄭萃雯讚揚同樣從事傳媒行業的老公是神隊友。（陳慧安攝）

頭號神隊友 多信任丈夫邊做邊學

其實媽媽自懷孕起都愛上網看很多不同育兒技巧，爸爸卻甚少，但會在孩子出生後邊做邊學，可是媽媽沒有耐性，在各項細節都捏得很緊，「所以在男人角度就索性不做了，愈做愈錯，一做你又罵，慢慢就會退縮，儲不到經驗。」鄭萃雯聽到老師分析後當頭棒喝，一次下課後，向接放學的老公懺悔，「他說：『你終於都知了！』經過那一晚後，我們的夫妻關係突然邁進一步！」

鄭萃雯勸勉媽媽們作為太太，需要給予丈夫多一點引導、機會和讚賞，其實丈夫真的做錯事時都會感覺到，會主動向太太詢問應該如何是好，她說：

這樣反而令大家多一點溝通，共識較一致的做法，所以育成一個神隊友，要兩夫妻一起夾出來！

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婆媳關係 長輩有助穩定孩子情緒

婆媳關係也是家庭的千古難題，鄭萃雯慶幸自己與老爺奶奶關係好，但從課堂中也學到不少與四大長老的相處貼士，並理解長輩更多。兩代的育兒方式固然不一樣，老人家爭著照顧小朋友，一方面很喜歡孫子，另一方面也是出於疼愛你或你丈夫，「他們都是為人父母，要理解他們照顧了我們20幾30年，的確很難放手任由我們年輕人去做，長輩自己都要適應身份轉變。」

她更發現有研究指出，原來媽媽與長老的關係愈好，對小朋友的情緒發展，以及媽媽與小朋友的親子關係愈有正面影響；相反如果小朋友常看到媽媽與長輩爭執，會覺得媽媽對長輩不敬或長輩不尊重媽媽，小朋友會較易鬧情緒。

鄭萃雯笑稱這個拍攝甫士是兒子教導她。（陳慧安攝）

至於丈夫與四大長老關係的影響，她笑說研究指沒有影響，因爸爸的家庭角色大多是經濟支柱，孩子甚少對爸爸有情感依附，即難以被爸爸的情緒牽引著。直到孩子步入青春期，爸爸才會發揮作用，「因為爸爸向來是康樂部，媽媽則是教育部、管教部，孩子長大後會開始覺得媽媽管教煩，會轉向找爸爸傾訴多些，爸爸便可將其人生經驗跟孩子分享，會較易入耳。」

聘請外傭 頻密換人會令孩子不安

很多在職父母還有聘請外傭，請得好如中六合彩；未能稱心滿意的，媽媽都要慢慢教，以免換完一個又一個，煩到自己之餘，原來都會影響孩子成長，鄭萃雯解釋：「經常轉工人會令小朋友產生一種不安全感，長遠他要發展一段關係也難以全情投入，因為他害怕當喜歡一個人後，突然間他/她會離開，那份安全感對一個人的成長是很重要的。」

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的確很多小朋友年幼時很依賴工人姐姐，鄭萃雯也曾妒忌過。當媽媽忙於工作，未能讓孩子情感依附時，他們便會依附工人姐姐。不過，外傭終有一日會離開，為免孩子太依賴姐姐，她認為最好只讓姐姐處理家務，媽媽盡量抽空陪伴孩子，並多信任一班神隊友。

我覺得最理想的家庭組合，首先要有一個神隊友爸爸，然後長老間中來幫忙，家務交給工人姐姐，媽媽則盡量多抽身回家，每天與小朋友享受短短的親子時間。一齊合作才可以將家庭的功能發揮到最大。

鄭萃雯成為媽媽8年，感恩一對孖仔健康快樂成長，所有家庭成員一直以此為目標。（陳慧安攝）

孖仔開心 是一家人永遠共同目標

如果沒有工人姐姐，長老的角色就變得更重要，媽媽可放手讓長老陪伴孩子閱讀，對孩子的認知發展都大有幫助，且能穩定孩子的情緒。多欣賞長輩的優點，別一味只怪責長輩縱容。

鄭萃雯當上媽媽8年，慶幸一對孖仔都是開心寶寶，能入讀一間傳統男校，師生關係也很好。「對於我和隊友們來說，小朋友開心健康成長是永遠的目標，他們開心的話，其實人生還有甚麼可以求呢？哎呀……說到很感性了！」

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撰文：林綺玲
服裝：SUNCOO
場地：NW Island

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