【打擊私煙】海關全港性大型反私煙行動　首階段檢1,600萬支私煙538人被捕

▲ 海關人員檢獲的懷疑私煙。(政府新聞處)

香港海關今年2月中展開代號「風暴」的全港性大型反私煙特別行動，在各個管制站以及全港各區市內，從不同層面加強打擊私煙活動。海關於行動首階段（截至2月28日）一共成功偵破560宗相關案件，檢獲共約1,600萬支懷疑私煙，約1,760克雪茄，約400克製成煙草，估計市值共約6,200萬元，應課稅值共約4,300萬元。行動中，海關共拘捕538人，年齡介乎18至83歲，並扣查3輛懷疑用作分銷私煙的車輛。海關亦聯同衞生署控煙酒辦公室全力打擊於公共屋邨派發私煙傳單及利用電話訂購方式銷售私煙的活動。

海關指，在跨境走私層面，海關在機場、港口、陸路、鐵路及渡輪各個管制站加強打擊走私煙草產品活動，共偵破17宗走私香煙案件，同時亦向481名入境旅客作出有代價地就罪行不予檢控的安排（即以罰款代替訴訟），涉及的罰款約200萬元，總共檢獲約9萬支懷疑未完稅香煙，約1,760克懷疑未完稅雪茄及約400克懷疑未完稅製成煙草。



行動期間，海關亦偵破一宗大型走私香煙案件。海關人員於2月22日透過風險管理和情報分析，在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗一個從阿聯酋抵港，報稱載有塑膠盒及滑鼠墊的40呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲約420萬支懷疑私煙。



在貯存和分銷層面，海關亦加強打擊市內的私煙貯存倉庫，當中成功搗破一個大型流動私煙貯存倉庫。海關人員於2月22日鎖定一個活躍於屯門區的私煙集團，並且在當晚突擊搜查停泊於屯門一個露天停車場內一輛中型貨車及一個40呎貨櫃。經搜查後，海關人員在該輛中型貨車及該貨櫃內分別檢獲約320萬及540萬支懷疑私煙，並拘捕一名26歲懷疑涉案男子。



海關亦針對市內小型的私煙貯存倉庫及分銷中心作出嚴厲的執法行動。其中海關成功搗破一個利用市區內的分間單位，俗稱「劏房」的單位用作貯存和分銷私煙。海關人員於2月21日在該位於深水埗的「劏房」內檢獲約35萬支懷疑私煙，並拘捕一名53歲懷疑涉案女子。



在販賣及零售層面，海關於行動期間在全港多區一共拘捕30名男子和5名女子，當中包括25名買家和10名賣家，大部分相關案件都是買賣少量私煙作自用的市民。上述所有案件已作出適當跟進，海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。



海關指會繼續根據風險評估、情報分析和採取從源頭堵截的策略，加強打擊各層面的私煙活動。海關特別提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

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