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【23條立法】滕錦光：立法對學術氣氛無影響　僅小部分外地學者因政治氣氛卻步

社會 21:42 2024/03/01

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（左三）理大校長滕錦光出席傳媒新春午宴時稱，23條立法「對香港大學學術氣氛無影響」。（梁凱婷攝）

政府日前完成《基本法》23條立法公眾諮詢。理工大學校長滕錦光今日（1日）在傳媒春茗表示，23條立法不影響本港大學的學術氣氛，雖有小部分外地學者或受政治氣氛影響，而不來港發展，但他強調影響極少。他亦稱，理大暫無計劃開放校園，以免人流過多。

就23條立法，滕錦光認為「對香港大學學術氣氛無影響」，亦無見到學界有教授因此而離開，並提到理大大多是處理行政的教職員離職，「點會話學術空間無咗，要知道而家好多講法唔一定有道理」。被問到會否有外地學者受政治氣氛影響而到來港卻步，滕則指，只涉及「一小部分人」，「如果你嚟到之後，其實個環境無變到，不過有啲人會覺得有」，有關人士因應感到憂慮，但他指，香港近20年，以本地、內地及台灣等亞洲背景學者佔大多數，強調影響極少。

滕錦光亦指，理大暫無計劃開放校園，原因是校舍面積小，若開放校園會令人流過多，並憂日後擴展自由行，會有更多遊客到訪，另提到香港大學最近亦因此遊客太多需探討設置閘機。

滕錦光去年初曾表示，料於同年3月中後率團北上，與佛山官員重啟商討設立內地分校計劃。滕錦光今指，目前未放棄內地分校計劃，但受佛山當地政府人事變動及經濟差影響，包括近日碧桂園遭債權人提起清盤呈請，故未能重啟分校籌建計劃。至於任內負責監督大灣區分校計劃的理大副校長黃煜新早前請辭，將於6月卸任，滕錦光稱與建分校進度慢無關。

8大非本地生學額下學年起可獲升至4成，滕認為，一下子放寬至4成「太極端」，期望於4年內用盡上限，並稱位於何文田及九龍塘的新宿舍分別將於2027及2028年落成，提供3,000個宿位，將整體宿位增至7,200個，故暫時足夠應付新增學生人數，空間不會不夠。他亦建議，當局可增設非本地生貸款，吸引更多一帶一路沿線、北歐國家學生來港升學。

理大亦計劃於年中成立與人工智能相關的新學院，初期將設立3個學系，包括應用數學系、計算機科學及工程學系及新增數據科學及人工智能學系，滿足相關人才及技術需求。

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記者：梁凱婷
 

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