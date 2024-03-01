【北都教育城】至少11間大專院校冀進駐北都　如興建科研或教學設施

▲ 北部都會區。（資料圖片）

多間大專院校已於近日傳媒春茗公布進駐北都大學教育城意向，連同都大今（1日）書面回覆本報表示，會考慮將部分學院運作遷往北都，共有11間院校表明有意進駐北都，涉及6間資助大學及4間自資院校。至於中大今回覆稱「未有確實計劃」，港大在今晚截稿前無回覆。

11間院校表明有意進駐北都，涉及6間資助大學包括科大、理大、城大、浸大、教大及嶺大，以及自資院校恒大、都大、東華學院、珠海學院及聖方濟各大學，均表示有意考慮進駐北都，部分表明擬興建科研或教學設施等；浸大更有意將整個校園遷入區內。

至於中大回覆本報指，正密切關注北都教育城的發展，惟目前還沒有確定的計劃。港大則回覆本報表示，可參考去年《施政報告》發布當日，校長張翔指發展「北都大學教育城」對香港建設國際專上教育樞紐願景至關重要，不僅能促進本地與內地及世界知名大學合作，亦有助培養更多具國際視野的學生。

另外，都大亦回覆本報指，有意進駐北都大學教育城，考慮將部分學院運作遷入北都，配合大學發展，並加強與內地研究機構合作。

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記者：梁凱婷