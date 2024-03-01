【麻疹】衞生防護中心指全球麻疹個案上升　提醒市民提高警覺及接種疫苗

▲ （資料圖片）

衞生署衞生防護中心今（1日）提醒，全球近日錄得的麻疹個案有所上升，市民應提高警覺，並強調接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。

中心指，全球多個國家，包括歐洲、中亞及東南亞一些國家，於新型冠狀病毒病大流行後，因疫苗覆蓋率有所下降而正受麻疹再度爆發的影響。歐洲和中亞去年已有超過58,000人受感染，鄰近一些麻疹仍是風土病的國家如菲律賓及馬來西亞亦有相類似的上升趨勢。而世衞數據顯示，全球的麻疹個案在去年有所上升，當中168個國家共呈報超過30萬宗個案，較前年增加約79%。



中心指，雖然本地人口已接種兩劑含麻疹疫苗的覆蓋率一直維持在95%以上，但香港作為國際旅遊頻繁的國際城市，仍面對輸入麻疹病毒及其在本地社區進一步傳播的潛在風險。中心稱，因應海外的麻疹疫苗接種覆蓋率，未有於原居地完成接種兩劑麻疹疫苗的新移民、海外僱員及學生應諮詢家庭醫生，並盡快於本港完成接種麻疹疫苗。



因應近日全球的麻疹活躍程度有所上升及其輸入風險，衞生防護中心已發信予醫生及私家醫院，就有關麻疹的最新情況，提醒他們提高警覺及呈報任何懷疑個案。此外，中心亦發信予外傭職業介紹所、機場、輪船業界、遊輪公司及大學，建議相關機構分別鼓勵外傭、邊境管制站人員及大學職員或學生接種「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」（MMR疫苗）。本港大部分私家診所均有提供MMR疫苗。家長應按照香港兒童免疫接種計劃為子女安排免疫接種，以得到適時和全面的保護。



中心指，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人。麻疹的潛伏期為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童接觸。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。



除接種麻疹疫苗外，市民應採取以下措施預防感染麻疹，包括維持良好的個人及環境衞生、保持室內空氣流通、保持雙手清潔，並用正確的方法洗手、雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手、打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物、徹底清潔用過的玩具和家具；及病患者在出疹後的四日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：黃小冰