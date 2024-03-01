【清盤破產】建築公司馮祥記宣布清盤　建造業總工會接獲工友求助

本地建築公司馮祥記清盤，香港建造業總工會指，知悉馮祥記破產及進入清盤程序，並接獲部分工友查詢如何追討欠薪，工會會密切留意事態發展。

香港建造業總工會表示，今早從多方面渠道知悉馮祥記宣傳破產，進入清盤程序。有部分工友已來電或到總工會秘書處查詢如何追討欠薪，大判屬下的工種，包括機械、油漆、竹棚等，工會現協助工友索償欠薪、代通知金及遣散費，工會密切留意事態發展。

工會又指，直屬員工在今日上午在總公司召開清盤人會議，公司人事主管將會同直屬員工建立通訊群組，以便報告員工權益事項，以便分批排期完成勞工處、破欠基金申請等手續。

網上流傳一份稱由馮祥記發出的通知，稱因資金周轉問題而需清盤，並要遣散所有員工，任命臨時清盤人接管。

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