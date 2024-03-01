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【拾遺不報】女子載37萬元現金背包遺超市購物車　七旬婦盜走款項即日被捕

社會 22:14 2024/03/01

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警方起回約36萬元現金，以及疑犯在案發時的衣物和手袋。(香港警察 fb)

一名女子今早(1日)在彩雲邨彩雲商場，遺下一個載有37萬元現金的背包於超市購物車，折返後卻發現背包不翼而飛，於是報警。警方調查後即日拘捕一名涉嫌盜去背包的75歲老婦，起回大部分現金。被捕老婦正被扣查。

事發在今早近9時，58歲姓陳事主報案，指在彩雲商場內的超級市場購物期間，將一個載有37萬元現金的背包掛在購物車上，事後將購物車泊在超市外，並遺留了背包，其後折返發現背包已不翼而飛。

警方約中午12時許報獲報案，翻查閉路電視片段後，發現事主遺下背包約6分鐘後，有一名女子不斷在附近徘徊，趁無人留意時偷走背包逃去。警方同日下午5時許在在彩雲邨一個單位拘捕涉案的75歲姓施的老婦，起回約36萬元現金。據了解，女事主是家庭主婦，因個人用途今早在銀行提款；疑犯已退休，盜去現金後疑已棄置背包。

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