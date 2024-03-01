【郊野公園】紅花嶺郊野公園今成立　擁礦洞及不少高保育價值物種

▲ 紅花嶺郊遊徑。（政府新聞處圖片）

漁護署今日（1日）宣布，紅花嶺郊野公園即日成立，成香港第25個郊野公園，現已開放兩條郊遊徑，入口分別位於沙頭角山咀和蓮麻坑村，但提醒沿兩條郊遊徑遊覽需步行約4至5小時，市民應按自己的體力和遠足經驗計劃行程。

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漁護署稱，紅花嶺郊野公園面積約530公頃，位於新界東北的沙頭角，北面與深圳梧桐山風景區的山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園。其自然生境包括次生林、灌木及高地草原，生物多樣性豐富，當中有不少屬高保育價值的物種，例如紅杜鵑、土沉香、大草鶯及灰伏翼。

漁護署指，人員正在郊野公園內修建遠足徑網絡、郊遊地點、觀景點等康樂配套設施，目前已經開放兩條郊遊徑，包括紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，入口分別位於沙頭角山咀和蓮麻坑村。另紅花嶺郊野公園內有曾生產方鉛礦的礦洞，是本港1940年代最大規模的採礦系統之一，礦洞亦正進行活化工程，將成開放式博物館，讓公眾了解當地從前工業採礦歷史和蝙蝠生態，工程預計年底完成。

漁護署並提醒市民，紅花嶺郊野公園位置偏遠，山勢崎嶇，沿兩條郊遊徑遊覽需步行約4至5小時，市民應按自己的體力和遠足經驗，並留意天氣情況計劃行程。另外，漁護署建議市民結伴同行，並實踐「行山有道」遠足禮儀保護郊野，包括自備可重用水樽和毛巾，以及「自己垃圾自己帶走」。

署方提到，正與深圳市梧桐山風景區管理處共同制定工作計劃，包括資訊交流、專項研究、改善生態廊道的質量，以形成更大範圍的連續生境，促進港深兩地的生態融合。

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責任編輯：黃小冰