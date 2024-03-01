  • 11°C
香港時間 : 2024301日 (週五) 22:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【郊野公園】紅花嶺郊野公園今成立　擁礦洞及不少高保育價值物種

社會 22:28 2024/03/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

紅花嶺郊遊徑。（政府新聞處圖片）

漁護署今日（1日）宣布，紅花嶺郊野公園即日成立，成香港第25個郊野公園，現已開放兩條郊遊徑，入口分別位於沙頭角山咀和蓮麻坑村，但提醒沿兩條郊遊徑遊覽需步行約4至5小時，市民應按自己的體力和遠足經驗計劃行程。

點擊圖片放大
+5
+4

漁護署稱，紅花嶺郊野公園面積約530公頃，位於新界東北的沙頭角，北面與深圳梧桐山風景區的山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園。其自然生境包括次生林、灌木及高地草原，生物多樣性豐富，當中有不少屬高保育價值的物種，例如紅杜鵑、土沉香、大草鶯及灰伏翼。

漁護署指，人員正在郊野公園內修建遠足徑網絡、郊遊地點、觀景點等康樂配套設施，目前已經開放兩條郊遊徑，包括紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，入口分別位於沙頭角山咀和蓮麻坑村。另紅花嶺郊野公園內有曾生產方鉛礦的礦洞，是本港1940年代最大規模的採礦系統之一，礦洞亦正進行活化工程，將成開放式博物館，讓公眾了解當地從前工業採礦歷史和蝙蝠生態，工程預計年底完成。

漁護署並提醒市民，紅花嶺郊野公園位置偏遠，山勢崎嶇，沿兩條郊遊徑遊覽需步行約4至5小時，市民應按自己的體力和遠足經驗，並留意天氣情況計劃行程。另外，漁護署建議市民結伴同行，並實踐「行山有道」遠足禮儀保護郊野，包括自備可重用水樽和毛巾，以及「自己垃圾自己帶走」。

署方提到，正與深圳市梧桐山風景區管理處共同制定工作計劃，包括資訊交流、專項研究、改善生態廊道的質量，以形成更大範圍的連續生境，促進港深兩地的生態融合。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：黃小冰

相關文章

【麻疹】衞生防護中心指全球麻疹個案上升　提醒市民提高警覺及接種疫苗
今日 21:56
【麻疹】衞生防護中心指全球麻疹個案上升　提醒市民提高警覺及接種疫苗
【清盤破產】建築公司馮祥記宣布清盤　建造業總工會接獲工友求助
今日 22:00
【清盤破產】建築公司馮祥記宣布清盤　建造業總工會接獲工友求助
【拾遺不報】女子載37萬元現金背包遺超市購物車　七旬婦盜走款項即日被捕
今日 22:14
【拾遺不報】女子載37萬元現金背包遺超市購物車　七旬婦盜走款項即日被捕

你可能感興趣

【麻疹】衞生防護中心指全球麻疹個案上升　提醒市民提高警覺及接種疫苗
今日 21:56
【麻疹】衞生防護中心指全球麻疹個案上升　提醒市民提高警覺及接種疫苗
【清盤破產】建築公司馮祥記宣布清盤　建造業總工會接獲工友求助
今日 22:00
【清盤破產】建築公司馮祥記宣布清盤　建造業總工會接獲工友求助
【拾遺不報】女子載37萬元現金背包遺超市購物車　七旬婦盜走款項即日被捕
今日 22:14
【拾遺不報】女子載37萬元現金背包遺超市購物車　七旬婦盜走款項即日被捕
天氣 博物館 郊野公園 行山 漁護署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載