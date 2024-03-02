【人事變動】張曉明被免去全國政協副秘書長職務

▲ 張曉明。（資料圖片）

曾主管港澳事務的前港澳辦主任張曉明，在香港反修例風波後，2022年調任全國政協副秘書長。據央視新聞聯播報道，全國政協常委會會議在北京閉幕，會議通過關於免去張曉明全國政協副秘書長職務的決定，報道以同志稱呼他。

港人熟悉的張曉明，曾任香港中聯辦主任、國務院港澳事務辦公室主任，長期主管港澳政策。

1963出生的張曉明，如今60歲，中國人民大學法學院刑法專業畢業，是法學碩士。1986年7月進入國務院港澳事務辦公室工作，長期擔任原港澳辦主任廖暉的秘書。2012年12月18日，張曉明來港，出任中聯辦主任；至2017年9月22日，他接替王光亞出任國務院港澳事務辦公室主任。

香港2019年反修例風波後，中央主管港澳系統大改組，2020年2月，中央港澳工作協調小組升格為領導小組，由夏寶龍領導，並出任國務院港澳事務辦公室主任，張曉明改任副主任，分管日常工作；2022年6月22日，張曉明調離港澳糸統，出任全國政協副秘書長（正部長級），也是全國政協常委由於香港國安法，2020年8月，張曉明與另外10名內地和香港官員，包括時任特首林鄭月娥等，同被美國制裁。

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責任編輯：TOPick港聞組