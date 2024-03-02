張致恒雯雯生活陷困境乞求網民「捐錢」　Steven：真係求大家幫吓手

▲ 張致恒太太雯雯與兒子。

張致恒（Steven）與太太區燕雯 (雯雯) 奉子成婚更四年抱四，可是另一方面雯雯常在社交平台放負，當中最常就是數臭丈夫張致恒，並頻頻說要離婚，但次次「得個講字」被網民諷為「離婚KOL」。

近期，夫妻似有改善，雯雯讚張致恒有努力去照顧家庭。不過，家庭經濟卻仍未有改變，因為二人除育有4子外，還養了3隻狗，但張致恒一直「冇份工打得長」，早前雯雯更自揭長仔患上自閉症，令家庭負擔加重。

張致恒兒子確患自閉兼過度活躍症 雯雯醒覺：靜靜地平凡安穩就足夠

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張致恒：到頂唔順嘅地步

在昨日（3月1日）雯雯在個人社交平台發文稱：「問題已經步向解決，但我過不到現在，究竟怎辦？不會有奇蹟，我該怎樣走下去」。

到昨晚，張致恒在付口個人社交平台以限時動態方式，上載支付平台收款Code，表示盼網友伸出援手助過難關：「我知道呢個唔係一個明智嘅決定，但係我真係已經去到頂唔順嘅地步，過埋呢個月所有嘢都可以回復正常，所以真係求大家幫吓手」。

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