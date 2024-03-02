【睇樓派錢】將軍澳康城LP10睇樓著數　啟德AIRSIDE派現金券

▲ 啟德AIRSIDE商場派現金券，給南豐睇樓客。（資料圖片）

啟德睇樓有著數，AIRSIDE商場派現金券$100，南豐集團向睇樓客大派優惠，先到先得，名額有限。

樓市撤辣後，南豐集團宣布即日起，預約參觀旗下一手樓盤，即送100元商場AIRSIDE現金券。

啟德AIRSIDE派$100

將軍澳康城第10期LP10新盤，AIRSIDE商廈27樓設售樓處，勢成睇樓「熱點」。LP10屬於南豐旗下，倘客人預約睇樓後，即可領取商場現金券，即時於商場使用。

啟德AIRSIDE有超過40間食肆，基層商店如麥當勞、星巴克咖啡、環保店GREENPRICE、萬寧、超市City Super都有分店，預期現金券可即時使用，免費換領同等價值貨品或食物。

撤辣獲地產商支持

南豐集團執行董事許謙讓表示，歡迎政府撤銷辣招，認為過去辣招已向樓市發揮出作用，然而現時已不合時宜，撤辣才是上策，有利本地物業市場發展健康。

政府撤辣及金管局撤壓力測試下，他相信刺激樓市成交，有積極支持作用，能助投資者加強信心。他預期美息今年勢見頂回落，預計成交顯著上升。

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責任編輯：吳卓峰