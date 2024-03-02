婚後事丨王敏奕踩上門對質　陳自瑤一句KO小三：你根本唔配做我對手！

▲ 《婚後事》王敏奕

TVB劇《婚後事》在昨晚（3月1日）一集有兩場相當重要的「女人交」，兩場主角均是張明芯（陳自瑤飾），對手則分別為上半場的Gina（賴慰玲飾）及下半場的Mira（王敏奕飾）。

上半場佔上風者為Gina，雖然明芯與Gina原本是好姊妹，但因為Gina心知自己的男人甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）多年來一直沒有放下明芯，二人早已心存芥蒂，即使之前協助明芯出動水軍攻擊善仁（羅子溢飾）及親生妹妹Mira，Gina也是另有計算。

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▲ 《婚後事》陳自瑤

明芯向Gina派定心丸

深知對Gina有所虧欠的明芯，在完成離婚官司後專誠向Gina致歉，以退為進為拉了Gina落水表示歉意，Gina亦十分配合地為明芯雨過天晴表示高興，但明顯刻意迴避與明芯進行深入討論。

明芯只能以Gina及Davey結婚事宜打開話題，豈料反而觸礁，被刺中要害的Gina馬上按捺不住怒火，直截了當回了一句「Hold起咗」，當明芯追問原因時，Gina即冷笑表示：「因為你咯」，句句有骨落地之餘，說時眼神還相當銳利，皮笑肉不笑的狀態予人「棉裏針」感覺。

為打圓場，明芯向Gina大派定心丸，Gina先昰故作看化，之後再繼續發功謂：「我諗去到你有第二春，佢都未必肯做老襯」，敵不過Gina「咄咄相逼」的明芯，最終只能以笑遮醜，並故作活潑以「講呢啲」結束對話。

▲ 《婚後事》賴慰玲

明芯反客為主佔上風

下半場明芯則反過來佔盡上風，劇集尾段，首周「稀客」Mira再度現身並直闖明芯office激動理論，強調自己沒有勾引善仁之餘，並質問明芯為何為了向善仁（阿Tim）報仇、竟妄顧女兒心靈創傷，並狠狠拋下一句：「你點做人阿媽架？！」

原本忙於與Mira針鋒相對的明芯，聽到該句後即攤坐椅子上，帶點無奈之餘，又以極尖酸的眼神及說話回敬Mira：「其實我真係好想好似啲八婆戲咁，兜巴兜巴咁星落你度，不過我唔同你呀，我做人知羞恥。」

▲ 《婚後事》王敏奕

接著，再極度不屑地說：「如果你真係好想要阿Tim嘅，咪攞去咯，橫掂有你冇你呢個男人我都唔會要，你根本就唔配做我對手。」

之後，再直視Mira兼冷眼謂：「如果唔係阿Tim一早揀咗你啦。」該幕戲Yoyo無論眼神或是語氣，都演活了明芯心計一 面，加上王敏奕一面入世未深的不甘演出，整個場口充滿戲味。

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