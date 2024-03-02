葉子楣憶當年因麥當雄走上艷星之路　淚崩憶已故男友：運動令我開心無抑鬱

▲ 《星光背後》主持梁泰來（左）與葉子楣。

現年58歲的葉子楣（Amy）在90年代初憑其驕人身材及性感演出，先後令多部三級片票房收過千萬，被冠以「波霸」之名由香港爆紅到台灣以至東南亞。葉子楣的身型、上位途徑、一直堅守三點不露，以至闖影圈6年就為愛情收山神隱近30年，從來都令人嘖嘖稱奇。

在2018年飽歷至愛脊醫男友呂鍚照突然離世後，葉子楣於去年底再度曝光，她更接受商台《星光背後》主持人梁泰來專訪，暢談復出及無悔三級路，憶及痛失相伴26年的摯愛，葉子楣首度淚崩於人前。

【性感女神】葉子楣息影30年現身騷纖腰 歷喪夫之痛獲朋友鼓勵走出陰霾

▲ 息影後一直神隱的葉子楣近年多了出席公開場合。

葉子楣計劃復出拍戲



神隱多年，身材依然驕人，葉子楣指多年來一直keep弗，最初再曝光不等於她要復出大銀幕，說：「從來沒想復出，最初只開心和一班從前好友一起玩，陳欣健見我keep到咁弗，問我有沒有想過復出，我還答『無喎！』後來越多圈中朋友問起，我才會想，感覺自己仍有戲癮。」

她坦言，龍年的確有復出拍電影大計，但細節有待公布：「角色是有突破，是有戲發揮，不只賣性感。」

▲ 葉子楣是80、90年代港產片的性感演員icon。

緊守三點不露



葉子楣88年由亞視轉投嘉禾拍電影，先憑《神勇飛虎霸王花》令人留意，首齣三級片是90年過千萬票房的《聊齋艷譚》。

她透露最初是麥當雄令她走上艷星之路：「是我欣賞的麥當雄遊說我，他說只需性感，但不用露（點），會拍得我好靚。當時不可不拍，因為簽了嘉禾，那就嘗試，但後期是越拍越不開心，因為很多動作、表情尺度自己不太喜歡。」

至於之後再拍《玉蒲團》或往後的三級片，葉子楣從來緊守三點不露，即使片商高價利誘亦不為所動，「這是我底線及堅持，因為我認為一露了，就沒有神秘感。」至於一直被質疑身材造假，她從來沒有嬲：「聽慣，無所謂，無可能全世界都喜歡你，嬲只自己辛苦。」

▲ 《聊齋艷譚》

堅持經濟獨立



在1992年認識脊醫男友呂鍚照時，葉子楣才26歲，已為自己一家六口置業，與男友同居26年，也是她的名下物業。她欣賞男友怕醜、緊張她，亦不介意對方曾有過一段婚姻及有兒子：「我不喜歡那些青靚白淨，離過婚更好，人更成熟，他有小朋友，更加不用自己生！」

她承認當年應男友要求於94年拍完最後一部電影便退出娛樂圈，不過相戀26年來曾因男友太緊張導致分手：「就是他太緊張我！就是第5年，發現他在家電話裝了偷聽器，這怎相處下去？鬧交鬧到分開後，他求我原諒復合，以後大家給與對方空間，才相處得很好。」



26年相處，堅強的葉子楣一直堅持經濟獨立，不求名份亦不曾要求伴侶生前立下遺囑，指：「好多女人忍不到，但我沒所謂，一個男人離了婚，都已經要給一半身家給太太；而醫務所留給兒子也應該，一來我們沒結婚，二來或許他覺得因為我虧欠了兒子。」

▲ 葉子楣

摯愛心臟病發突離世

至於問及2018年，摯愛突然於日本工幹期間因心臟病發突然離世，她有沒有徬徨、怎接受現實時，堅強的葉子媚於節目中亦忍不住淚崩痛哭，「他每次搭飛機我都有心理準備，始終他有心臟病。那天他兩個家姊跟細妹，還有姐夫共4個人，說在我家樓下要上來，我已經知出事。」

她續回憶指：「他們不想我一個人在家，驚我出事，就想跟我見面講。最初我都好堅強……但當他們走……嗚（哭）……我就攬住他們哭！真的忍不到，就算一個女人怎堅強，始終一起26年。」

葉子媚稱：「他家姊驚我有事，幸好我有運動，令我開心無抑鬱。到現在我重新出來，所有朋友對我好好……嗚，你知嗎？我最開心是現在，因為重新出來，每個朋友都對我好，個個人都話我對人好，令我明白只要你對人好，上天一定有回報。」

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