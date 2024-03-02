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【人事變動】張曉明在港金句多　墨寶值千萬元人人瘋搶

社會 19:39 2024/03/02

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張曉明。（資料圖片）

被免去全國政協副秘書長的張曉明，在港澳體系工作逾36年，過往除有不少「惹火」言論，其墨寶也甚為值錢，分別在2014及2016年為民建聯籌得共3,260萬。

張曉明2012年出任中聯辦主任，首次公開開腔就表明「西環不治港，西環要盡職」。至2014年政改爭議期間與街工梁耀忠等議員會面，被問到會否允許泛民主派人士參選時，據報他當時回應指「你們能活著，已顯出中央的包容」。張曉明及後澄清，自己的原話是指，在一國兩制下，宣稱以「推翻一黨專政」為宗旨的支聯會，還能舉行各種活動及當選立法會議員，本身就體現了很大的政治包容。

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同年發生「佔中事件」，被問到有和看法時，張曉明就以「太陽照常升起」，引起熱議。此外，張曉明在2015年的《香港基本法》頒佈25周年研討會上，亦發表「行政長官超然論」，指「行政長官具有超然於行政、立法、司法三個機關之上的特殊法律地位，處於特別行政區全力運行的核心位置，在中央政府之下，特別行政區的三權之上。」引起廣泛爭議。

及後至2020年8月，美國宣布制裁林鄭月娥及張曉明等人，張曉明就回應稱「對此我們深以為榮。」

此外，張曉明亦多次贈墨寶予建制政黨等，最為人熟知的，是其兩幅書法作分別在2014年和2016年民建聯的籌款晚宴，以1380萬元和1880萬元的高價獲認投，為民建聯進帳不少。

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責任編輯：TOPick港聞組

 

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