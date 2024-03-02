【自動車】電動車新規管制度昨起實施　林世雄：期望市民年內有機會試坐

▲ 香港國際機場正使用不同功能的自動車，包括自動駕駛拖車(左一及右一)、自動駕駛巡邏車(右二)，以及自動駕駛小型巴士(左二)。（林世雄網誌圖片）

立法會去年通過《2022年道路交通（修訂）（自動駕駛車輛）條例草案》，其後亦通過了新制訂的附屬法例《道路交通（自動駕駛車輛）規例》，新的自動車規管制度昨日(1日)開始實施，運輸及物流局局長林世雄在網誌中形容，這意味無人駕駛的「自動車」在香港行駛的路途上，又踏出新的一步。林世雄稱，原有法規主要用以規管有人駕駛的傳統汽車，藉「車輛行駛許可證」容許自動車進行測試的做法有其局限。在新法例框架下，運輸署可就個別自動車的測試及先導使用，適當地豁免相關交通運輸條例下不適用於自動車的條文，方便業界在本港的道路上更廣泛及靈活地測試和使用自動車，並獲取自動車在更複雜路況下的實際操作和應用的數據。

林世雄又表示，新自動車規管框架的落實對推動業界進行進一步的自動車測試和應用項目尤其重要，當中包括機管局將於「航天走廊」興建及使用的自動駕駛運輸系統。該項目將以自動車接載乘客，來往「航天城」和港珠澳大橋香港口岸人工島。而「航天走廊」未來更會發展為「機場東涌專道」，由「SKYCITY航天城」延伸至東涌市中心，為市民和訪港旅客帶來高效、安全、嶄新的公共運輸系統體驗。政府會繼續推動業界引入更多自動車的試驗和先導計劃，包括測試與由人手駕駛的傳統車輛共同在公共道路上行駛，並讓市民有更多機會試乘自動車，以增加公眾對自動車的接受程度和信心。

他我期望透過產學研合作，讓本港的自動駕駛技術早日走向成熟，亦期望市民今年內也有機會試坐一下正在測試的自動駕駛車輛。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：黃小冰