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MIRROR成員丨Frankie首支個人派台歌《皮思苦》拍MV　陳瑞輝直言與Ian啱Channel

娛樂 15:55 2024/03/02

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MIRROR成員陳瑞輝首支個人派台作品《皮思苦》。

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）首支派台作品《皮思苦》是他自己的內心剖白，讓大家知道有時外界對他可能有誤解，但其實眼看到都未為真，有時要深入了解，才會看到真正的陳瑞輝。早前他便為歌曲拍MV，以幾可亂真的場景，來比喻別人看不到他那鮮為人知的一面。
 
《皮思苦》由Oscar填詞，在溝通的過程中，Frankie發現：「原來我同Oscar都有好多共通嘅諗法，覺得如果由佢擔任MV導演，可以將《皮思苦》嘅精髓放入MV裡面，所以我就邀請佢執導，並採取絕對嘅信任。」而Oscar就以虛幻嘅場景，來比喻Frankie的個性。

Frankie介紹道：「Oscar起初同我講個Idea，係將鏡頭入面睇到以為係真嘅嘢，再Show清楚俾大家睇嘅時候，原來係假㗎！聽完覺得好得意，但又覺得好難實現到，不過Oscar將想法實現晒，例如我身上用紙造嘅白色西裝，仲有燈同電話蛋糕，真係冇諗過全部嘢都咁像真！唔知大家睇MV，發唔發掘到邊啲係真，邊啲係假呢？」

【大象的告別式】Frankie首演感後既疲累又亢奮　MIRROR隊友撐場大讚皮皮有突破

Frankie首支個人派台作品《皮思苦》MV。

Frankie憶被誤解遭遇
 
說到大眾對自己的誤解，Frankie說起過去一次遭遇，說：「試過去睇戲，散場好多人，有個Fans見到我，想搵我影相，但因為喺扶手電梯，好多人，唔方便停低，我就婉拒了，後來發現佢有DM我話唔開心。」

他續指：「呢件事我都唔開心，但我又唔可以直接同佢講原因何在，又冇時間交代清楚就要趕住走。其實成日都有好多呢啲我做得唔好、做得唔足夠，令大家對我期望有落差嘅事情，但自己總覺得唔緊要啦，大家之後都會明白，同埋Fans都會知道真正嘅我係點樣，會繼續支持我，有大家繼續陪伴就足夠。」

Frankie《皮思苦》MV。

繼續做好自己

不過，出道5年，Frankie覺得這些落差都有所累積，所以都很希望透過行動，讓大家見到自己真正的一面，但同時他亦會繼續做好自己，而推出《皮思苦》就是第一步。
 
Frankie又舉出另一個例子，就是作為MIRROR的成員，在參與團綜時，Frankie總予人是團欺的對象，但Frankie道：「我又唔覺得係團欺嘅，大家都睇得好開心，我又嘗試去Enjoy落去，感覺都OK喎，先會有咁嘅形象出現。以前嘅我未必係咁，但久而久之，鏡頭以外，我都變成係咁喇！呢啲係自己不知不覺嘅轉變，但其實我係比較單純、直接、慢兩拍嘅人。」
 
Frankie特別談及與陳卓賢（Ian）早前在MIRROR演唱會一同擔任其中一晚的彩蛋，觀眾見二人拖手合唱，尖叫聲震耳欲聾，Frankie戴了耳機也清楚聽得見。

Frankie《皮思苦》MV。

正當大家以為這是罕見的CP，但其實Frankie與Ian份屬好友，Frankie道：「我同Ian最夾係Lay Back嘅態度，譬如對於一件事嘅感受，Alton（王智德）、AK會即時表態，但我同Ian都係唔會即刻分享感受嘅人，會諗過度過先講出口，而Ian係會附帶行動力，諗完會出聲表達想法，而我就會唔講出口居多，但其實我哋好多嘢都有相同嘅想法。」

Frankie笑言，往後日子除了要以最自然、最真的一面，面對鏡粉、皮寶寶，面對大眾外，同時亦會像Ian一樣亦要添加一份行動力，讓大家更了解陳瑞輝是怎樣的一個人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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