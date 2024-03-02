《沙丘瀚戰：第二章》奪開畫票房冠軍　金像獎提名者盧鎮業梁雍婷異口同聲推薦

▲ 《沙丘瀚戰：第二章》

《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）於爛蕃茄爛番茄拿下95% 新鮮度一度登上IMDb史上最高評分電影，相比上集《沙丘瀚戰》的83%更高。

在香港，《沙丘瀚戰：第二章》開畫票房衝破170萬元，更勝上集開畫票房外，亦成為本週開畫票房第一名，截至昨日（3月1日） 票房超過380萬元，更成為本年度最高開畫票房的荷里活電影。

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▲ 《沙丘瀚戰：第二章》

盧鎮業：係一套愛情片

近日憑《年少日記》提名入圍最佳男主角的盧鎮業（小野）率先在優先場觀看IMAX版的《沙丘瀚戰：第二章》。

小野表示：「畫面好震撼之外，保羅同反派菲德羅薩兩兄弟之間嘅交鋒好值得一看，一個係『救世主』，一個係家族繼承人，兩者各為其主，分別肩負唔同嘅負責，兩人一對一對打嘅場面都好刺激；其實Dune係一套愛情片，到底面對民族同兒女情可以點揀？」

▲ 《沙丘瀚戰：第二章》

梁雍婷：比上集更好睇

至於與小野屬同一紀理人公司、憑《白日之下》提名最佳女配角的梁雍婷（Rachel），在3年前看了《沙丘瀚戰》第一集，未有太大衝動入場睇續集。

但小野極力推介入場後，她說：「今集真係好正，比上集更好睇，即使無睇上集都冇問題，可以當獨立電影入場觀看；今集幾個家族各自為咗一己之私搶奪『香料』而激發戰爭，造成好多弱勢嘅平民百姓受到牽連，四處逃難，甚至家破人亡，其實佢哋真係好無辜，佢哋要嘅只係簡簡單單，同親人朋友一齊開心平安渡過每一日，但就連原有嘅生活都俾人破壞埋。」

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