婚後事丨陳自瑤半裸騷白滑玉背　Yoyo羅子溢分半鐘纏綿戲震撼眼球

▲ 陳自瑤在《婚後事》騷身材兼演技。

TVB劇《婚後事》在昨晚（3月1日）播出的第5集上半集敍述視點是張明芯（陳自瑤飾），標題是「你離開了，散落四周」，下半集敍述視點是潘善仁（羅子溢飾），標題是「你留下來，與我常在」。

《婚後事》劇情講述明芯與善仁離婚後，備受嚴重失眠問題困擾，要靠喝酒甚至服藥才能勉強入睡；即使成功入夢，明芯仍是未能擺脫善仁，夢境每個角落都是溫柔的善仁。

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▲ 善仁在明芯夢境內「散落四周」。

在日夜備受困擾情況下，明芯終因休息不足暈倒。為跳出困境，明芯在心理醫生若雪（陳庭欣飾）建議下嘗試面對問題及move on，遂相約善仁見面。

另邊廂，對明芯尚未忘情的善仁，嘗試積極重回正軌，不過當與明芯再度碰面後，善仁因敵不過明芯的魅力與其發生關係；原本以為一夜歡愉後可與明芯重新出發，可惜最終竟發現對於明芯來說，一切只是告別儀式。

▲ 明芯對善仁仍有著致命的吸引力。

羅子溢騷完美Body

在《婚後事》第5集重頭戲落在陳自瑤（Yoyo）與羅子溢的一分半鐘纏綿激情場口，Yoyo不但豁出去大晒白滑美背，更與子溢攬到實兼錫得極為肉緊，看得網民熱血沸騰。雖然親熱戲極盡眼球刺激，不過其實緊接的床上攤牌戲才是亮點，出名健碩的子溢，即使躺在床上、其結實的胸肌依然相當搶焦。

除了胸肌，子溢整體肌肉線條都突出又勻稱，當中背肌紋理更明顯是「日子有功」苦練成果；另一場身穿緊身黑tee演出的子溢，一雙麒麟臂亦相當搶焦。而網民對於子溢的完美身材，無不熱血沸騰，洗版式留言表示相當吸睛,討論度不輸Yoyo露背。

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其實，子溢這次飾演善仁絕對是贏盡好評，幾乎每集都有網民留言大讚他演技大有進步、有「脫胎換骨」的感覺。尤其第四集與女兒悅悅（鄭淽月飾）心痛互動的場口、以及在法庭上強忍淚水宣布放棄女兒管養權一幕，都演得動容又逼真，令網民完全深切感受到父親對女兒的不捨。

據知，為了演活善仁這個角色，子溢開劇前刻意減掉超過10磅，希望演繹起憔悴狀態的善仁時更有說服力，子溢受訪時笑言：「監製嫌我太強壯，想我文弱啲，所以我就開始節食，都係多啲做帶氧運動，同埋用168減肥法（只進食8小時，其餘16小時不進食），同埋少啲食肥膩嘢，咁就慢慢瘦落嚟。」

談到即使瘦掉不少，麒麟臂亦相當厲害，子溢笑謂：「手臂係因為之前剩落嘅，佢好有用處，就係可以幫啲女士遮穿崩位。」講到演繹善仁一角大受好評，子溢感激各方支持及鼓勵，並謂自己看劇本時亦是「睇一次喊一次」：「可能做咗人爸爸，又有個女，一睇婚姻對個女嘅影響即刻『嘩』咗出嚟！如果早幾年未必感受咁深，依家睇真係好有同感。」

▲ 羅子溢在《婚後事》騷強勁的胸肌。

甜蜜場口顯離婚無奈

昨晚，劇集亦穿插不少善仁與明芯的溫馨回憶片段，在之前集數中吵得面紅耳熱的明芯與善仁，原來當初亦曾有過相當美好的回憶，Yoyo與子溢演繹甜蜜場口亦相當到位，簡單一個眼神已滿是愛意，與其他決裂場口形成強烈對比，令觀眾為二人的分開更覺婉惜。

Yoyo昨晚的多場深情演出亦相當到位，尤其躺在病床上的一句：「我諗盡方法點樣去對付佢，到佢肯放手，打完場仗，我冇藉口再憎佢，我先發覺原來屋企每個角落都有佢喺度」

真情的演繹配以對白的推進，具體地道出了明芯完成離婚戰役後、才駭然發現自己原來放不下善仁的困局，令不少網民看畢大嘆心酸。

▲ 《婚後事》

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