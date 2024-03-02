  • 13°C
香港時間 : 2024302日 (週六) 18:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

早霸王丨梁嘉琪自爆被前輩撩上酒店房　森美：我覺得佢唔係睇中你美色

娛樂 17:20 2024/03/02

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

梁嘉琪於《早霸王》爆料曾被一位有女朋友的圈中前輩撩上房。

在2020年離巢TVB的梁嘉琪，除在HOY TV為主持《一線搜查》等節目外，她於去年3月起在商台與森美、小儀齊主持903節目《早霸王》。

在昨日（3月1日），梁嘉琪於《早霸王》爆料曾被圈中前輩撩上房！她表示以前曾有段低潮期，當時有一位熱心前輩雪中送炭關心她，可是曾有次這位前輩請她去飯局，由於梁嘉琪當時對前途感徬徨，並覺得對方曾幫過她很多，所以就決定赴約。

早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人

梁嘉琪與森美、小儀齊主持《早霸王》。

前輩約上酒店房

可是在飯局後，該前輩漸露出狼相。梁嘉琪指，對方認為她狀況不佳主動提出接載梁嘉琪回家，途中兩人去了沙灘，說：「佢送咗條水晶頸鍊畀我，佢同我講你而家有咩沮喪都好，你唔好放棄，望住呢條頸鍊…」

梁嘉琪續指，該前輩竟還約她上酒店房，當時對方說：「我喺嗰面book咗間房，今晚我陪你，我陪你傾偈…」當時梁嘉琪即拒絕：「我同佢講：『我都好鍾意你女朋友XXX』，因為我要畀佢知我知佢有女朋友，但佢就話：『哦，係呀』。」然後她急急腳回車拿手袋離開，並向對方禮貌道謝：「多謝你今日陪伴，我冇事啦。」

點擊圖片放大
+8
+7

網民競猜「男主角」是誰

但森美和小儀都認為梁嘉琪答允行沙灘是「畀錯訊號」才令對方誤會，森美口衰衰地取笑梁嘉琪：「我覺得佢唔係睇中你美色，我對你評價好低，我唔相信。」梁嘉琪回應，如果大家知道該前輩身份會更難接受。

不少網民「金田一」上身在討論區猜「男主角」是誰，有網民認為梁嘉琪所的低潮期是《學警狙擊》時，因為當年她的演技和外貌受批評，由此該劇演員成為嫌疑人物。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
兒童消滯︱新年小朋友易食滯消化不良　中醫推介簡易消滯茶全家啱飲

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人
16:07 2023/12/04
早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人
【香港開電視】梁嘉琪常口渴曾懷疑患糖尿病　劉錫賢百病纏身逾廿年：賺錢畀晒醫生
12:28 2022/05/05
【香港開電視】梁嘉琪常口渴曾懷疑患糖尿病　劉錫賢百病纏身逾廿年：賺錢畀晒醫生
【香港抽水王】林作自爆衰口臭鍾意食印度菜　被女友拒親熱養成刮脷苔習慣
12:54 2022/07/07
【香港抽水王】林作自爆衰口臭鍾意食印度菜　被女友拒親熱養成刮脷苔習慣
【男人之苦】林作自稱前列腺「強勁」感囂張　被梁嘉琪踢爆頻密去廁所　
13:30 2022/09/22
【男人之苦】林作自稱前列腺「強勁」感囂張　被梁嘉琪踢爆頻密去廁所　
【重回娘家】梁嘉琪離開TVB轉賣時裝　往開電視主持飲食節目：開始増肥之旅
11:49 2021/04/15
【重回娘家】梁嘉琪離開TVB轉賣時裝　往開電視主持飲食節目：開始増肥之旅

你可能感興趣

早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人
16:07 2023/12/04
早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人
【香港開電視】梁嘉琪常口渴曾懷疑患糖尿病　劉錫賢百病纏身逾廿年：賺錢畀晒醫生
12:28 2022/05/05
【香港開電視】梁嘉琪常口渴曾懷疑患糖尿病　劉錫賢百病纏身逾廿年：賺錢畀晒醫生
【香港抽水王】林作自爆衰口臭鍾意食印度菜　被女友拒親熱養成刮脷苔習慣
12:54 2022/07/07
【香港抽水王】林作自爆衰口臭鍾意食印度菜　被女友拒親熱養成刮脷苔習慣
梁嘉琪 森美 阮小儀 網絡熱話 電視劇 TVB 商業電台

最高瀏覽

消防救B｜大隻B公園玩鞦韆卡實屁股　消防員出動拯救網民爆笑：BB要減肥
消防救B｜大隻B公園玩鞦韆卡實屁股　消防員出動拯救網民爆笑：BB要減肥
精神暴力丨28歲建築工頭跳樓亡　網傳電郵揭4大指控生前疑飽受職場欺凌
精神暴力丨28歲建築工頭跳樓亡　網傳電郵揭4大指控生前疑飽受職場欺凌