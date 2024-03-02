早霸王丨梁嘉琪自爆被前輩撩上酒店房　森美：我覺得佢唔係睇中你美色

▲ 梁嘉琪於《早霸王》爆料曾被一位有女朋友的圈中前輩撩上房。

在2020年離巢TVB的梁嘉琪，除在HOY TV為主持《一線搜查》等節目外，她於去年3月起在商台與森美、小儀齊主持903節目《早霸王》。

在昨日（3月1日），梁嘉琪於《早霸王》爆料曾被圈中前輩撩上房！她表示以前曾有段低潮期，當時有一位熱心前輩雪中送炭關心她，可是曾有次這位前輩請她去飯局，由於梁嘉琪當時對前途感徬徨，並覺得對方曾幫過她很多，所以就決定赴約。

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▲ 梁嘉琪與森美、小儀齊主持《早霸王》。

前輩約上酒店房

可是在飯局後，該前輩漸露出狼相。梁嘉琪指，對方認為她狀況不佳主動提出接載梁嘉琪回家，途中兩人去了沙灘，說：「佢送咗條水晶頸鍊畀我，佢同我講你而家有咩沮喪都好，你唔好放棄，望住呢條頸鍊…」

梁嘉琪續指，該前輩竟還約她上酒店房，當時對方說：「我喺嗰面book咗間房，今晚我陪你，我陪你傾偈…」當時梁嘉琪即拒絕：「我同佢講：『我都好鍾意你女朋友XXX』，因為我要畀佢知我知佢有女朋友，但佢就話：『哦，係呀』。」然後她急急腳回車拿手袋離開，並向對方禮貌道謝：「多謝你今日陪伴，我冇事啦。」

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網民競猜「男主角」是誰

但森美和小儀都認為梁嘉琪答允行沙灘是「畀錯訊號」才令對方誤會，森美口衰衰地取笑梁嘉琪：「我覺得佢唔係睇中你美色，我對你評價好低，我唔相信。」梁嘉琪回應，如果大家知道該前輩身份會更難接受。

不少網民「金田一」上身在討論區猜「男主角」是誰，有網民認為梁嘉琪所的低潮期是《學警狙擊》時，因為當年她的演技和外貌受批評，由此該劇演員成為嫌疑人物。

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