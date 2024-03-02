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【2元乘車優惠】孫玉菡：不會取消及更改受惠人群　會聆聽社會不同意見

社會 17:11 2024/03/02

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勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

《財政預算啊》提出，今年內檢討長者及殘疾人士二元乘車優惠及公共交通費用補貼計劃，前者由勞工及褔利局局負責檢討。局長孫玉菡今（2日）重申，不會取消有關優惠，受惠人群亦不會更改，但由於人口老化、老年人數目不斷上升，交通費亦增加，需審視有什麼地方可以轉變，以增加政府財政上的可持續性。他形容2元乘車優惠是德政，會維持政策原意，會聆聽社會不同意見。

至於交通津貼計劃則由運輸及物流局負責，局長林世雄昨在記者會中指，將檢討交通津貼的門檻、比例及上限等，確保在財政可持續情況下繼續推行。他指，會否減津貼仍言之尚早，舉例現時每月交通費超過400元就可獲津貼，上限400元，若將門檻降低至300元，同時將津貼上限調低，實際受惠人數會增加，但部分人津貼卻會減少，故津貼「未必一定」減少。

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責任編輯：TOPick港聞組

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