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陳柏宇以身教向下一代灌輸環保意識　Jason：要兩個女自己動手執手尾

娛樂 17:41 2024/03/02

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陳柏宇

陳柏宇（Jason）在今日（3月2日）現身九龍灣建造業零碳天地出席《「綠色出行 零碳未來」新能源巴士體驗日暨嘉年華》，現場演唱了兩首歌，並分享實踐綠色低碳生活的心得。

柏宇在活動上表示十分支持環保，尤其香港引進了第一部新能源巴士，認為值得大力推行，而對於教育兩位寶貝女環保概念他亦很嚴謹，他說：「大女（陳羿辰Abigail）由細個開始，已教她擦牙唧牙膏時要關水喉、沖涼唔好不停開著花灑搞咁耐、無論睡房及客廳要識關燈，唔好長開著，出街一定帶備環保袋，食早餐堅持唔外賣。」

中二寄生魂丨邀《不老騎士》老伯任MV主角　陳柏宇佩服100歲爺爺追夢：好熱血

陳柏宇

陳柏宇並謂雖然細女陳星晴（Audrey）仍未夠1歲，但已經以身教示範環保，例如洗手塗梘液時關水喉，沖水時才開水喉，與及分類放入不同環保箱，由她BB開始將環保成為她的生活習慣。

他表示：「依家小朋友都佷幸福，有工人姐姐或者大人們都會幫他們執手尾，而我要兩個女自己動手執手尾，唔會幫佢地，而且作為家長，身教係好重要。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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陳柏宇 歌手

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