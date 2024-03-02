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KC X Tsoul為推動香港跳舞文化走上幕前　盼以《GET SILLY》MV作起步提高舞者地位

娛樂 18:11 2024/03/02

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KC與Tsoul。

夢想成為跳舞明星，將跳舞文代在香港推廣普及的KC（黃家灝）及Tsoul（田曜誠）終於踏上了他們追夢之旅！

而二人繼出道記者會第一次合作公開跳《GET SILLY》，再看到跳舞MV片正式出街，片尾慢鏡逐一出每位dancers名介紹，KC與Tsoul表示終感覺真實，說：「香港dancers好多時被忽略，而我哋想做跳舞明星，唔係想話要做到似邊個？或者要搵到幾多錢！我哋只係想透過今次機會，做到自己鍾意嘅嘢、又可以推動到香港跳舞文化。所以當見到公司俾我哋MV逐一出dancers名、仲有好大隻字，配埋慢鏡俾佢哋，同一般出dancers名好唔同時，真係好開心，感覺做到想做嘅事，今日做到一小步，明日至有機會有一大步。」

MAKERVILLE首支樂隊ROVER正式成軍　KC X Tsoul展跳舞明星路

透過香港景帶出貼地感

KC與Tsoul跳舞企劃第一擊《GET SILLY》跳舞MV已正式上架，當中KC找來WinWin排舞、並與四位dancers Kahay、Jasper、Athena及Siu Yee Yau 先後在花園街、汀九等街頭跳舞、Tsoul則由KaKa排舞，並與另外3位dancers兼教他跳popping的老師 Louis、Lyle、Bobby在銅鑼灣鬧市、灣仔海旁等跳，以透過香港景帶出貼地感覺。

而在兩位排舞師努力下，尾段兩組一齊合跳推高氣氛，Tsoul說：「《GET SILLY》算係一大突破，跳自己嘅歌，有跳舞MV、仲有兩種唔同舞種融合，證唔香港係可以唔同舞種一齊跳，然後have fun同get silly，」KC補充：「過去拍跳舞片，大家係跳舞圈內嘅人留意，無諗過宜家做嘅嘢可以俾更多人睇，呢個係我哋想做嘅目的，更希望跳舞片同時可以令唔喜歡跳舞嘅人喜歡跳舞，感受到我哋喜歡跳舞原因。」

KC。

MV歌曲班底強勁

《GET SILLY》雖然是跳舞MV，但歌曲班底一樣強勁，由JNY監製、Rouno、SQVARE及AVENUE 52作曲、T-Rexx填詞，歌詞是二人寫景，包括形容了Tsoul之前返寫字樓，以賺錢跳舞的一句「如果跟跟格式去做，辧公室機器沉悶到，Get Silly」，KC的「永遠冇怕過會跌會痛會尷尬，個個計算算數當我蠢人」

而最重要一句是二人跳舞宗旨「係做要認，好玩於終點不確定」，所以透過今次的歌《GET SILLY》，KC同Tsoul鼓勵大家不但是舞者，其他人都要像二人一樣要勇於為夢想踏前，因為去年就因一下衝動踏出參加了《造星》，今日至有機會做自己想做的事。

Tsoul。

解釋只跳舞沒唱歌原因

至於在出道記者會上，KC和Tsoul沒唱只是跳舞，是因為二人演出都專注在跳舞為主，就好像出道記者會上，二人的演出是最炸台，比拍MV及排練時更好。

Tsoul說：「果刻完全感覺到與KC相連，大家愈跳愈有，好爽！所以跳完第一時間大家攬咗一下，而識唱一齊跳係我哋嘅口號，因為現階段表演會以跳舞和編舞為先，好像外國好多跳舞明星一樣，跳自己歌時都不一定唱，希望這種文化亦可以慢慢令大家認識。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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