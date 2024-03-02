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再見‧枕邊人丨張曦雯化身「心機女」騷蜜桃臀　黃智雯主動撩怕醜仔羅天宇

娛樂 18:39 2024/03/02

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張曦雯在《再見‧枕邊人》演「心機女」。

TVB劇《再見‧枕邊人》在昨晚（3月1日）有不少驚險位，除女主角顧晴天（黃智雯飾）被展開報復行動的黎秋（李啟傑飾）擄走，並幾乎葬身火海外，表面處事圓滑、善解人意的頂級公關朱善美（張曦雯飾）亦差點被追求自己的富家公子周冠中（翟威廉飾）落藥迷姦，幸未婚夫楊萬森（馬德鐘飾）及時出現英雄救美，才沒有慘遭蹂躪。

但實情，原來朱善美早就發現周冠中偷偷向自己落藥，機智把下了迷藥的酒吐出後，向萬森發送SOS訊息，以博取對方的關心。此幕，張曦雯（Kelly）完美演繹出為愛情不惜一切、機關算盡的「心機女」手段。

同時，Kelly的「最強Body」也搶焦，穿上白色露肩魚尾裙的她大晒S形身段，簡直是天使與魔鬼的化身。

再見‧枕邊人丨張曦雯貼身婚紗look騷身段　 Kelly瘋狂罰抄兼聽歌：令自己更易進入狀態

《再見‧枕邊人》朱善美攬住楊萬森爆喊。

再見‧枕邊人丨翟威廉無奈又演壞人

Kelly在劇中被對手翟威廉狼吻香肩，對於這場迷姦戲碼，她表示二人識於微時，初入行時已認識對方，而且翟威廉相當有紳士風度，拍攝前跟她溝通充足，因此絕無半點尷尬感覺，反而令她感非常放心。

同時，她大爆翟威廉對出演這斯文敗類周公子角色有意見，以及他與「馬神」馬德鐘之間的淵源：「佢話：『點解我成日做禽獸角色？！』，尤其係同馬神一齊，次次都係馬神做英雄，好搞笑！」

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再見‧枕邊人丨大騷蜜桃臀

談到這套誘人戰衣難掩其蜜桃臀，Kelly表示事前沒有刻意操練，但平日會到代言的美容院做療程保養，不過她認為不僅是自己的功勞：「同服裝同事合作過好多次，佢哋好清楚我鍾意咩衫、咩衫fit我，呢個唔係淨係我操得fit就可以呈現，都要配合camera、燈光、服裝，所有人夾埋一齊先做到呢個效果。」

Kelly稱身形和美色是朱善美的絕密武器，之後將在不同場口發揮「男人殺手」本色。她又認為這套白色裙子，跟首集的婚紗造型成呼應：「雖然劇本冇寫，但我覺得朱善美係有諗過。Family day想營造媽媽好賢慧形象；返工就呈現女強人感覺，每個場合都有襯過。」

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再見‧枕邊人丨「晴勝CP」齊設計小動作

另一邊廂，晴天因安全問題搬到金長勝（羅天宇飾）的律師樓居住，「同居」生活就此展開，二人合體擦出不少火花，場口搞笑又浪漫。

對於首次與羅天宇合作，黃智雯（Mandy）直言開拍前已大感期待，對方給予其印象是斯文、乖仔，說話亦陰聲細氣，是一名正宗怕醜仔，但在《再見‧枕邊人》中的角色卻完全相反，形容為「2024年版Law霸」。

為增加這對「晴勝CP」的趣味性，Mandy透露開拍前主動跟羅天宇溝通，亦一起設計小動作，為角色花了不少心思：「劇中見到一啲默契小事件或小動作，都係我哋一齊喺現場諗。我好享受亦好開心同到天宇合作，今次自己take咗比較主動嘅role，成日整鬼佢，爆發佢曳嘅小宇宙。」

《再見‧枕邊人》

再見‧枕邊人丨黃智雯爆羅天宇怕羞

談到深刻的拍攝點滴，Mandy透露其中一個場口因洗澡發生意外滑倒，造就了既親密又穿得少布的「韓式壁咚」畫面，踢爆羅天宇怕羞又緊張。

Mandy稱：「同其他男藝人拍親熱戲，多數係個男仔做主動去畀安全感我，但今次角色調轉咗，我知天宇比較怕醜，所以我會主動啲，去令佢安心、唔需要擔心唔需要驚。我哋係非常專業，度好晒位去拍呢啲場口，但見到佢面紅耳熱就覺得好搞笑！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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