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甄妮形容李龍基「扮豬吃老虎」　「樂壇風紀」指：基哥似非受害者是知情者

娛樂 19:19 2024/03/02

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甄妮公開指李龍基「扮豬食老虎」。

李龍基自公開與王青霞（Chris）拍拖後，這段爺孫戀早不時受網民討論，到近日Chris被揭逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留還柙於大欖懲教所待審後，更令網民大食花生，而基哥連續多日不間斷地探監，還對天發誓表明必娶Chris，盡顯深情。

基哥曾表示雖然身為未婚夫，可是一直不知Chris逾期居留、使用虛假文書等。可是，一向敢言的樂壇前輩甄妮卻認為李龍基一早知情。

爺孫戀丨李龍基因「訴訟基」成熱話趁機吸金？　基哥解釋月尾開騷原因

甄妮一向敢言。

甄妮指基哥搏同情

素有「樂壇風紀」之稱的甄妮姐，一向把個人社交平台的留言欄當作「討論區」般用，她日前在自己社交平台發文，本來講天災及AI，寫道：「天災己讓  人間手忙腳亂 既AI那麼威猛  能否救救人間」可是她卻又在自己此發文的留言欄發表對李龍基近日新聞的意見，寫道：

基哥似非受害者，他是知情者，製造者，似𣋡董（懵懂）搏同情，新聞空窗期吸版面，也有一堆配角隨雞起舞！可割可棄啊！為開show前熱熱身而已！😅😅😅
像是扮豬吃老虎吧！🤣🤣

她分明指基哥將在3月26晚在酒家舉行迷你演唱會《李龍基好SING之夜》，價錢為4000元一席（全包宴），據指已火速爆滿。不過，基哥曾解釋此騷是在Chris出事前早已簽約演出，故不能更改。

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另外，甄妮姐又在留言欄寫道：

不要臉，不知恥，最無敵。
想聽點HK新聞，流量八卦又是他，TVB開個show每日一星給他扯也不錯，賺錢嘛！
整個劇本演演演，延途開枝散葉，越演越烈，由3人演變無法收科，快要把洞房也公演了！好奇💭

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撰文 : TOPick柴犬出動

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