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大減價｜OnTheList X Le Creuset期間限定開倉 琺瑯鑄鐵鍋＋陶瓷餐具低至2折

休閒消費 10:56 2024/03/04

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OnTheList舉辦Le Creuset期間限定開倉，多款廚具低至2折。

作為媽媽，生活要精打細算，慳出來的當是賺，也可以投資在子女身上。因此，我都會留意一些優惠活動和開倉，而OnTheList舉辦Le Creuset期間限定開倉，多款廚具低至2折，一於為大家精選一些性價比強的廚具用品。

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今次開倉分別由3月4日及3月28開始於網店和陳列室舉行，大家只要免費登記成為會員，便可購物了！

活動詳情：

網購時段

  • Premium 優先線上購物時段
    3月4日 08:00 - 23:59
  • 普通會員購物時段
    3月5至17日 08:00 - 23:59

陳列室開倉

3月28日至4月6日

地址：鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓

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撰文 : 王芷瑩（Ricca）  嘆為觀芷

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