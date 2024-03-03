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令人心痛｜英王查理斯45歲堂妹夫驟逝　驗屍官曝光死因令人震驚

健康資訊 11:09 2024/03/03

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英國白金漢宮宣布，英王查理斯三世的堂妹加布里埃拉‧溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）的丈夫托馬斯·金斯頓（Thomas Kingston）日前突然猝逝，年僅45歲。英格蘭格洛斯特郡（Gloucestershire）驗屍法庭上周五召開死因聆訊，驗屍官斯凱雷特（Katy Skerrett）表示，Thomas Kingston死於頭部創傷，警員在他遺體旁發現有一把槍。

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據英國《電訊報》報道，斯凱雷特指出，Thomas Kingston2月25日在Cotswolds拜訪父母並共進午餐，其父親之後外出遛狗，返家時發現兒子失蹤，母親半後開始尋人。父親後來到上鎖的外屋，未獲回應下強行破門，發現兒子已死亡，其頭部嚴重受傷，警員在遺體旁檢獲一把槍。警方獲報後到場，認為死因無可疑之處，外界猜測他是自戕。

消息曝光後，Thomas Kingston親友大感意外，白金漢宮發言人表示，英王查理斯及王后卡米拉已知悉托馬斯·金斯頓去世的消息，並與其家人「一起哀悼這位深受愛戴的家庭成員」。金斯頓的妻子、加布里埃拉‧溫莎夫人則與金斯頓家發布聯合聲明，稱金斯頓是「一位傑出的人，照亮了所有認識他的人的生活」，指他的逝世對整個家庭帶來了巨大的打擊。

金斯頓是一位金融家，2019年5月與交往多年的加布里埃拉．溫莎夫人在溫莎城堡聖喬治教堂舉行婚禮，當時已故伊利沙伯二世女王和丈夫菲臘親王亦有出席。

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責任編輯：羅嘉欣

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