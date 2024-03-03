李龍基音樂會加開場兼加價　「樂壇風紀」甄妮再狙擊：基哥請別怪我

▲ 李龍基與王青霞的爺孫戀成網民討論熱話。

李龍基未婚妻王青霞（Chris）因逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留還柙於大欖懲教所待審後，基哥連續多日不間斷地探監，並對天發誓表明必娶Chris，盡顯深情。

身為未婚夫的基哥表示一直不知Chris逾期居留、使用虛假文書等。此外，基哥將在3月26晚在酒家舉行迷你演唱會《李龍基好SING之夜》，價錢為4000元一席（全包宴），據指已火速爆滿。他曾解釋此騷是在Chris出事前早已簽約，所以無奈表示不能因為未婚被扣留而延期演出。

甄妮形容李龍基「扮豬吃老虎」 公開指：基哥似非受害者是知情者

▲ 李龍基與未婚妻王青霞。

連續發功諷李龍基

可是另一方面，有「樂壇風紀」之稱前輩級歌后甄妮卻認為李龍基一早知情。她日前在個人社交平台寫道：

基哥似非受害者，他是知情者，製造者，似𣋡董（懵懂）搏同情，新聞空窗期吸版面，也有一堆配角隨雞起舞！可割可棄啊！為開show前熱熱身而已！😅😅😅

像是扮豬吃老虎吧！🤣🤣 同時，她又表示：

另外，甄妮姐又在留言欄寫道：

不要臉，不知恥，最無敵。

想聽點HK新聞，流量八卦又是他，TVB開個show每日一星給他扯也不錯，賺錢嘛！

整個劇本演演演，延途開枝散葉，越演越烈，由3人演變無法收科，快要把洞房也公演了！好奇💭

▲ 前輩級歌后甄妮素有「樂壇風紀」之稱。

甄妮：論真不論假

甄妮的言論即引起網上熱討，她在昨晚（3月2日）於個人社交平台再發文，寫道：

言論自由

就事論事

論真不論假

你行我也行

▲ 網傳基哥迷你演唱會《李龍基好SING之夜》加場兼加價。

樂壇風紀：言論自由萬歲

同時，因為有報道指甄妮發表言論是為復出舖路，因此她又留言稱：

有什麼值得我復出？？？

基哥請別怪我打斷你的宣傳，無心插柳柳成陰（蔭），對不起喔😣言論自由萬歲🎉🎊🤗我只是路人甲，和你一樣，你們可以不重複，不看，不抄，不講，但不能禁止我說話🙏🏻🙏🏻對不！

此外，昨日（3月2日）網上流傳晚宴的加場宣傳海報，原來基哥食住個勢，決定加開3月24日一埸，從酒家的宣傳海報所見，價錢更由4000元一席坐地起價至5380元一席，食物亦由燕窩升呢到食魚翅，網民紛紛笑言:「老人家真係非常識玩」、「籌錢救老婆」。

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