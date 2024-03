大劉千金丨劉鑾雄呂麗君女兒改名再轉新形象　劉秀盈大個女增添成熟味道

▲ 大劉與呂麗君女兒劉秀盈是舞林高手。

富商「大劉」劉鑾雄與舊愛呂麗君(現名呂姵霖)育有一子一女,現年21歲的女兒劉秀盈多才多藝,正在修讀建築系學位的她早前於國際芭蕾舞比賽中獲得金獎,充滿音樂細胞的劉秀盈自小彈得一手好結他及鋼琴,她亦參加過功夫比賽並奪得金獎,絕對是文武雙全。

此外,劉秀盈在去年底被發現已改名為喬喬,其英文名則為Aspen,不過她沒有透露改名後的全名。曾有網民問是否改為「劉秀喬」時,她否認並回應稱:「我改名的原因跟我的爸爸沒關係。」

劉秀盈換新形象

在昨日(3月2日),劉秀盈在個人社交網上載一張新相,相中穿露腰小背心的她甜笑望鏡頭,臉上並露出她標誌性的酒窩。

劉秀盈換了頭髮底部輕微捲曲的髮型,並化了一個較平時生活照濃的妝,形象立即「大個女」增添了成熟味。同時,劉秀盈透露此新形象由媽媽為她設計,並寫道:「I have a new role this year!」

劉秀盈這打扮獲網民讚靚女,另也有網民指她樣貌似媽媽呂麗君。

