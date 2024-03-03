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大劉千金丨劉鑾雄呂麗君女兒改名再轉新形象　劉秀盈大個女增添成熟味道

娛樂 13:02 2024/03/03

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大劉與呂麗君女兒劉秀盈是舞林高手。

富商「大劉」劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一子一女，現年21歲的女兒劉秀盈多才多藝，正在修讀建築系學位的她早前於國際芭蕾舞比賽中獲得金獎，充滿音樂細胞的劉秀盈自小彈得一手好結他及鋼琴，她亦參加過功夫比賽並奪得金獎，絕對是文武雙全。

此外，劉秀盈在去年底被發現已改名為喬喬，其英文名則為Aspen，不過她沒有透露改名後的全名。曾有網民問是否改為「劉秀喬」時，她否認並回應稱：「我改名的原因跟我的爸爸沒關係。」

大劉千金丨劉鑾雄女兒劉秀盈改名叫「喬喬」　網民問原因：不認你爸了？

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劉秀盈換新形象

在昨日（3月2日），劉秀盈在個人社交網上載一張新相，相中穿露腰小背心的她甜笑望鏡頭，臉上並露出她標誌性的酒窩。

劉秀盈換了頭髮底部輕微捲曲的髮型，並化了一個較平時生活照濃的妝，形象立即「大個女」增添了成熟味。同時，劉秀盈透露此新形象由媽媽為她設計，並寫道：「I have a new role this year!」

劉秀盈這打扮獲網民讚靚女，另也有網民指她樣貌似媽媽呂麗君。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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