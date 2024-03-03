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樂壇新人林芊瑩放棄正職全心追音樂夢　 首支派台歌MV《Let Go》揸波子勁興奮

娛樂 14:23 2024/03/03

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林芊瑩

樂壇新人林芊瑩（Irene）自小在英國讀書，完成學業後便回港做marketing，不過，她發現自己並不適合辦公室環境工作，「自己是一個活躍的人，當時會一邊工作一邊聽歌，經常問自己『為何選擇放棄自己想做的事，而做一些自己不喜歡的事呢』。」

Irene趁年紀尚輕，在偶然機會下認識了現在的經理人Alvin Wang，與對方傾談過後，Irene想給自己一個機會，便放棄了marketing的工作，並簽約無限傳奇娛樂文化有限公司，成為今年的女新人，追她的音樂夢，打開未來的一片天。

林芊瑩

為錄歌做準備

新歌《Let Go》由陳考威監製，作曲及編曲是陳考威 & JNY，朱琳填詞，歌曲concept是思想出軌，Irene當初聽到demo時，便覺得曲風是一首有衝動性、震撼性的歌，她說：「監製當時提出兩個建議，其中一個就是思想出軌，想有新鮮感。」

Irene由收到demo到收歌詞，大約等了1個月：「第一次錄音時未ready，同首歌未做到朋友，要花時間去試一次給監製聽，自己領略到的感覺。」又透露歌曲錄了2、3次監製就收貨，自己為了首歌亦有做了點research，等自己可以有進步。

林芊瑩

拍攝MV緊張  借保時捷勁驚喜

至於首次拍MV，身為新人的Irene自言很緊張、很好奇及很感恩，因為大家都專注做好這件事，所以，大部分時間都感到很緊張。

MV導演阿Tom收到歌詞後，便將歌曲的感覺放入MV，Irene說：「我亦提議MV拍攝時需要有架車，因為我當初聽首歌demo時是感到有衝動性，就像在車內駕駛得很快一樣，感覺到激情及衝動。」

拍攝《Let Go》MV當日，導演本身安排了其他車款作拍攝之用，最後卻來了一架保時捷（波子），令到Iren喜出望外，她說：「我真的很surprise，本身不是保時捷，是其他車款，拍的時候突然見到是保時捷，我真的很開心，因為自己本身好鐘意。」Irene覺得visual上好靚，與MV的形象很配合，完全實現到心裏面所想像的畫面。

林芊瑩

難忘雙眼勁乾

不過講到最難忘的一事，Irene指一定是為了戴隱形眼鏡而令其雙眼勁乾，要不停滴眼藥水，幾乎滴足半日，她說：「因為平時出街沒有戴隱形眼鏡的習慣，有幾幕同男主角oliver比較親近的場景，大家以為我會因為與男主角太親密而感到尷尬，最後卻因為眼乾，而化解本身認為的尷尬，令到拍攝該鏡頭快速完成。」

對於2024年，Irene希望可以繼續減肥成功，她說：「因為自己太喜歡吃東西，希望可以達成這個小小目標。

另外，她希望今年可以出更多歌，希望大家聽到我的音樂，『Oh, It’s Irene. Irene is here』！」

林芊瑩

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撰文 : TOPick柴犬出動

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