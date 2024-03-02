陳蕾演唱會2024丨陳蕾首次個人紅館演唱會開騷　《全民造星V》Nathan現身任嘉賓

▲ 陳蕾演唱會《念》。

陳蕾（豹哥）一連4場的個人演唱會《念》在今晚（3月2日）開鑼！奪得2023年度叱咤樂「女歌手金獎」兼「我最喜愛的女歌手」的陳蕾出道14年，今次首度踏上紅館開個人演唱會。

一向具型格的陳蕾以銀色髮型、頭披婚紗頭飾登場，兼露出纖腰及玉背，一場即坐在十字架棺木造型鋼琴前自彈自唱《我想和你好好的》為個唱揭開序幕。

然後陳蕾爬到鋼琴上除去頭紗，配合假槍聲的音效，中槍滿身鮮血。畫面一轉，她穿著染血長裙躺在琴的棺材內，以沾污血雙手拿咪唱《荒島之幻像》，接著陳蕾在巨型鬼怪裝置的舞台背景下，唱出《不想回家》、《娑婆》及《妖治時代》等。

創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館 豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆

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《全民造星V》囝囝任嘉賓

同時，曾任《全民造星V》導師的陳蕾，邀曾被她指導的亨仔（陳鎮亨）、Kim（卓金樂）、Tiger（符紀男），以及和退賽後久未露面的Nathan（魏念恩）任嘉賓。

在encore環節，陳蕾自彈自唱昔日busking常選唱的王菲作品《夢中人》，坦言諗過放棄音樂，但感激人生每個低潮。

陳蕾紅館演唱會2024歌單

我想和你好好的

荒島之幻像

不想回家

娑婆

妖治時代

慌

旁觀有罪

以正義之名

下流社會

你快樂嗎？

當我迷失時聽著的歌

其實沒那麼寂寞 （國）

沙門

神的不在場證明

熒光

念

出走

Run Away

青年危機

窮人的薔薇

世界與你無關

娛樂人生

相信一切是最好的安排

伸縮自如的愛

JM單身9

屈機

凡星

夢中人

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