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陳蕾演唱會2024丨陳蕾首次個人紅館演唱會開騷　《全民造星V》Nathan現身任嘉賓

娛樂 23:48 2024/03/02

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熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

陳蕾演唱會《念》。

陳蕾（豹哥）一連4場的個人演唱會《念》在今晚（3月2日）開鑼！奪得2023年度叱咤樂「女歌手金獎」兼「我最喜愛的女歌手」的陳蕾出道14年，今次首度踏上紅館開個人演唱會。

一向具型格的陳蕾以銀色髮型、頭披婚紗頭飾登場，兼露出纖腰及玉背，一場即坐在十字架棺木造型鋼琴前自彈自唱《我想和你好好的》為個唱揭開序幕。

然後陳蕾爬到鋼琴上除去頭紗，配合假槍聲的音效，中槍滿身鮮血。畫面一轉，她穿著染血長裙躺在琴的棺材內，以沾污血雙手拿咪唱《荒島之幻像》，接著陳蕾在巨型鬼怪裝置的舞台背景下，唱出《不想回家》、《娑婆》及《妖治時代》等。

創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館　豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆

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《全民造星V》囝囝任嘉賓

同時，曾任《全民造星V》導師的陳蕾，邀曾被她指導的亨仔（陳鎮亨）、Kim（卓金樂）、Tiger（符紀男），以及和退賽後久未露面的Nathan（魏念恩）任嘉賓。

在encore環節，陳蕾自彈自唱昔日busking常選唱的王菲作品《夢中人》，坦言諗過放棄音樂，但感激人生每個低潮。

陳蕾紅館演唱會2024歌單

我想和你好好的
荒島之幻像
不想回家
娑婆
妖治時代

旁觀有罪
以正義之名
下流社會
你快樂嗎？ 
當我迷失時聽著的歌
其實沒那麼寂寞 （國）
沙門
神的不在場證明
熒光

出走
Run Away
青年危機
窮人的薔薇
世界與你無關
娛樂人生
相信一切是最好的安排
伸縮自如的愛
JM單身9
屈機
凡星
夢中人

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撰文 : TOPick柴犬出動

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