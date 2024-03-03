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臨時劫案丨郭富城現身謝票講多謝　7歲小粉絲：點解你可以咁靚仔？

娛樂 13:53 2024/03/03

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郭富城現身戲院謝票。

賀歲片《臨時劫案》票房反高潮節節上升，連日成為港產票房冠軍，而累積票房亦已突破1800萬，向2000萬邁進。

此外，影評指《臨時劫案》是郭富城從演以來最出色的演出之一，而戲中飾演梅藍天的郭富城在昨日（3月2日）聯同戲中團隊成員，包括導演麥啟光、演員符家浚、張松枝及王頌茵到港九新界，多間戲院，親身答謝觀眾支持。

現場反應熱烈，觀眾對演員演出以至電影製作，皆讚不絶口，不少揚言要二刷入場。

臨時劫案丨張可頤跨過事業瓶頸更添自信　4年未拍劇曾推TVB製作：不想重覆

郭富城親自多謝觀眾支持。

郭富城靚樣迷倒小粉絲
 
正忙於巡迴演唱會的郭富城，昨日抽空出席謝票，有7歲小粉絲在戲院高舉城城的靚相支持並求簽名，獲城城邀請去到台前。

城城與小妹妹分享：「我女兒看見我中槍會喊，所以我不敢帶她來看，但你好叻喎！我中槍時你有冇笑？」小妹妹問郭富城：「點解你可以咁靚仔？」全場觀眾隨即起哄，城城回應：「我都唔知點答你，我又唔覺得我靚仔喎！我覺得普通咋。」
 
於農曆年在馬來西亞開個人演唱會，剛返港便跑到戲院謝票，郭富城說：「導演指現在戲院商增加院線場次予《臨時劫案》，我覺得是很大鼓舞，得到大家喜愛及支持這部電影，真是要說一聲多謝，亦多謝導演大膽找我做這角色，我從來沒演過悍匪，香港電影應該好似《臨時劫案》，荒誕些、大贍些，沒甚麼沒可能，最緊要努力拍好電影，觀眾入場支持，香港電影可以百花齊放。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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