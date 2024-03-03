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【高才通】高才招聘展覽提供逾3千空缺　月薪高達10萬元

社會 14:12 2024/03/03

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「香港高才就業招聘展覽2024」今日在上環信德中心舉行。（王韻青攝）

香港高才通人才服務協會聯同一站式求職及網上招聘平台CTgoodjobs，今日（3日）於上環信德中心及網上舉行「香港高才就業招聘展覽2024」，共294間企業提供逾3,000個職缺。現場人潮洶湧，一度有多達約200人的人龍等候入場。

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香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍指，是次為協會第3次舉辦招聘會，線下有54間企業參與，線上則有240間機構「直播帶崗」，直播介紹工作內容和即時解答疑問，共提供逾3,000個職缺，涵蓋銀行、證券、保險、創科等行業，月薪2.5萬至10萬元不等。他續指，協會至今已促成數百名高才來港就業，希望他們促進本地產品創新、提升銷售和服務變化，為人力市場帶來新動力。

香港高才通人才服務協會副會長周榮華補充，招聘會甫推出便受熱切關注，有2,400多人預先報名，當中55.6%為高才、10%為海外百強大學畢業生，主要從事金融，創科IT及建築。

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高才招聘會人山人海，富融銀行職員Niko稱，期望招聘1至2名風險模型專家，及3至5名中小企客戶經理，但招聘會開始約1.5小時，已收到上百份履歷，反應十分熱烈。

數碼港創業學會會長吳卓光則稱，學會至今有1,100多間公司會員，涵蓋智慧生活、區塊鏈、人工智能、網絡安全等，今日主要代表部份公司招聘科技教育等相關人手，應屆畢業生月薪2萬元起。被問及為何有意聘請高才，他形容高才習慣內地競爭大，故相對港人積極、主動和活躍，加上科技日新月異，吸納有科技背景的人才有助公司運作。

在深圳從事土木開發管理的梁先生，上月初獲批高才通簽證，今到場尋找華潤集團、中國海外集團等職缺，人工冀7至8萬元，形容在港生活成本高，人工要比深圳高2至3萬元才能平衡。他亦說過去在中大攻讀碩士學位，故熟悉本地文化，希望有機會在港發展。

在珠海從事航空公司人力資源工作的黃小姐亦到場碰運氣，但笑言現場非常多人，有點不知所措，「是工作選我們，只想保證高才通簽證能續簽。」

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記者：梁薾心

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