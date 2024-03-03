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視后女王丨佘詩曼山頂複式新居曝光　小富婆阿佘超孝順：媽咪開心我最開心

娛樂 14:41 2024/03/03

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佘詩曼是視后也是圈中小富婆、著名孝順女。

視后佘詩曼（阿佘）憑《新聞女王》令人氣進一步上升，就算《新聞女王》播完一段日子，人氣仍未減弱，不斷接拍廣告、出席品牌活動、任綜藝節目嘉賓等，阿佘絕對是豬籠入水。

屬圈中小富婆的阿佘在上月更被指現時在香港的起碼擁有5個物業，分別為北角「維港頌」、跑馬地「紀雲峰」、「紅磡「昇御門」、何文田「皓畋」及西貢南山村相連獨立屋，預計總市值超過一億元。

最近有網民在「小紅書」分享曾到阿佘的新豪宅作客，更意外把視后阿佘新豪宅的客廳曝光。

視后丨佘詩曼出席巴黎時裝周展現女王霸氣 　人氣高企親民拍照簽名

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山頂道的複式單位

從網民分享的照片所見，阿佘穿紅色厚外套、着愛心形狀的拖鞋，保養得十分好的阿佘皮膚十分好，甜笑中還帶幾分少女味。

由阿佘甚有農曆新年氣氛的打扮猜測，相信照片是在新年時拜年聚會所拍，該網民在照片中寫「獨家到訪佘詩曼香港新（居）」，配文寫：「《新聞女王》佘詩曼香港新家長這樣 #好好生活皆如所願」。

同時，網民又透露，佘詩曼已在港島購下山頂道的複式單位，指阿佘已不是居於西貢，更表示拍照當日是佘媽媽在女兒的新居招呼朋友。

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阿佘從小很生性

眾所同知阿佘是圈中數一數二的孝順女，即使近年專注在內地發展，但不論工作多忙碌也會抽時間陪媽媽。在5歲的時候父親因交通意外離世的阿佘，靠媽媽獨力照顧其三兄妹長大，更供阿佘到瑞士留學修讀酒店管理課程。

而阿佘自小十分生性，自己做功課溫習，從不需要佘媽擔心。曾經有次，阿佘和哥哥弟弟想到戲院看電影，但因當時家境欠佳未有買票進場，佘媽更為此感內疚，但當時年紀小小的阿佘已十分懂事，提議到公園玩，非常乖巧。

佘詩曼小時候。

最緊要媽咪開心

入行後，阿佘努力賺錢令媽媽可享清福，做自己喜愛的事。此外，阿佘會常陪媽媽外，有時更會出席媽媽與朋友的聚會，乖女到極。

在今年初，阿佘於《萬千星輝頒獎典禮》憑《新聞女王》成三料視后，她在頒獎典禮接受TOPick訪問說，當拿了兩個獎後佘媽媽已facetime打給她，阿佘說：「她好開心恭喜我，問我：『你是不是好開心？』其實，媽咪開心，我最開心。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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