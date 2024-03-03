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婚後事丨Yoyo陳自瑤難忘「每日一喊」難抽離　羅子溢暗示與楊茜堯有拗撬：婚姻有高有低

娛樂 15:12 2024/03/03

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羅子溢、陳自瑤《婚後事》。

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演的TVB電視劇《婚後事》播後引網絡熱討，劇集在內地一樣備受熱捧。

在《婚後事》播出兩集後，豆瓣已開出了8.3分的高評分，之後隨著劇集熱播，分數一直持續攀升，更一度衝至8.8分，相當厲害，雖然截至今午12時正，分數稍為迴落至8.7分，但仍然是相當理想的分數。

內地網留言亦盡是好評：「五星預定，多視角敍事，Yoyo真是不容易，怠覺得出現實中羅仲謙（子溢）很愛孩子」、「TVB給陳自瑤一個視后吧」、「第四集直接讓人淚奔」、「請一直狠下去」。

TVBmyTV SUPER趁勢由前日（3月1日）起、逢周五推出一系列主演對談訪問，打響頭炮的是飾演張明芯的陳自瑤Yoyo及飾演潘善仁的羅子溢。

婚後事丨王敏奕踩上門對質　陳自瑤一句KO小三：你根本唔配做我對手！

羅子溢、陳自瑤為《婚後事》對談。

婚後事丨羅子溢：冇質疑過自己嘅能力

談到張明芯與潘善仁，不得不談二人於《婚後事》第5集的激情親熱場口，對於之前甚少拍親熱戲的Yoyo來說，她坦言拍攝時對於整個劇組、尤其監製及編審是投以百分百信任票：「所以我從來冇質疑過個劇本我應該係演少啲吖，定唔好演到咁，我哋呢個劇會講好多感情好豐富嘅Moment，就好似善仁同明芯即將要分開、又經歷咗咁多嘢，所以咁樣嘅場口或感情戲、先可以帶到佢同前夫嗰種感覺，我只能盡力調節心態去演好。」

之後，Yoyo竟拋波給子溢並笑謂：「當然因為你呢個情場老手，真係帶得我好。」子溢聞言先是1秒尷尬，之後再搞笑畀晒反應謂：「我從來冇質疑過自己嘅能力。」

羅子溢

婚後事丨陳自瑤「每日一喊」

Yoyo續指，拍攝《婚後事》時很難抽離，更瘋狂至「每日一喊」：「之前拍劇我可以好快走番出嚟，但呢套劇我同你（指子溢）都真係最多情緒戲同喊戲，個情緒困得太耐，（子溢：「可能一日（喊）幾場」），同真係每一日都有喊戲，就算最簡單嘅戲，都梗有一場（喊戲）。但我覺得係好事，因為我已經喺個角色，我唔想太抽離，我都驚自己入唔番去。」

至於子溢，則被Yoyo追問「對潘善仁的共鳴位」，子溢指出兩大共通點：「我會將所有責任都攬晒上身，同埋我會沉溺喺自己嘅反思入面，成日自己諗嘢，又唔係好擅於表達，可能有時係男人嘅自尊心作崇，想自己諗方法去解決同安慰自己。」

子溢續指，與太太楊茜堯由拍拖到結婚也有10年，故此處理角色時感受很深：「真係覺得婚姻有高有低，3日1小嗌，7日1大拗，可能為咗小朋友都會有啲分歧。同埋亦都明白到一個男人結咗婚之後，係需要一啲空間去沉思，未必想逃避，可能係一個情緒嘅抒發。」

陳自瑤

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撰文 : TOPick柴犬出動

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