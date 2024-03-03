中年好聲音丨周吉佩辦首個個人簽唱會　提前與過百粉絲過白色情人節

▲ 周吉佩舉辦首個個人簽唱會。

踏入3月，延續浪漫氣氛的白色情人節即將到來，《中年好聲音》冠軍周吉佩在將軍澳某商場舉辦首個個人簽唱會，並與「吉s粉」(粉絲暱稱)提早慶祝白色情人節。

入行至今，周吉佩首次於商場舉辦大型簽唱會，過百粉絲引頸以待，一早便到場霸佔有利位置。

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▲ 周吉佩與「吉s粉」。

回憶向太太示愛甜蜜

周吉佩手持心形抱枕出場，並向在場粉絲擺出多個派心甫士，熱情的粉絲們隨即歡呼聲四起，瞬間炒熱現場氣氛。

吉吉除大方透露自己跟太太示愛的甜蜜回憶，更向大家分享如何向心儀對象表白的心得，又即席清唱推介情歌，示範如何憑歌寄意，冧盡在場每一位「吉s粉」。

▲ 周吉佩與太太。

向粉絲大派福利

活動上，周吉佩落力與粉絲玩遊戲，製作甜蜜甜品杯外，又與粉絲一起配襯並製作情人節花束，細心又寵粉的一面表露無遺。其後，送出豐富禮品之餘，更與粉絲逐一Selfie，大派福利。

周吉佩更即場獻唱多首情歌，與粉絲們大合唱，現場旋即變成迷你演唱會。最後，周吉佩為每一位粉絲送上親筆簽名心意卡，讓活動於一片熱鬧又溫馨的氣氛中完滿結束。

▲ 周吉佩與粉絲玩遊戲。

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