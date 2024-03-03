  • 18°C
香港時間 : 2024303日 (週日) 16:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊業復蘇】楊潤雄：旅客訪港模式轉變不再比較以往　擬跨部門推禮貌運動

社會 15:46 2024/03/03

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

社會一直關注疫後旅遊業能否復蘇，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（3日）表示，去年訪港旅客恢復到疫情前7成，勢頭不錯，而由於旅客旅遊模式改變，未來會集中看這一兩年的數字，不會再比較以往數字。

楊潤雄說，希望今年實際訪港旅客人數會多過旅發局估算的4,600萬人次。他又指，世界上很多地方比香港更早開關，旅遊業只是恢復到疫情前的7至8成，估計是旅客習慣改變，加上機票費用仍較疫情前高，因此未來不會再比較以往數字。「我覺得不再追求，一定要高過那一年某個數，而是已經開始一年數字，正去到第二年，我們看著這兩年的數字，看一下如何再做好些。未來一年以那幾個為最基本，即是我們希望有4,600萬旅客、住3.2晚、起碼花費5,800元作為最基本，所以我們希望數字高過，最後出來的結果好過這個。」

他亦指，來自內地和東南亞旅客的回復數字很好，是香港的重點市場，會積極發展中東市場，歐美的市場則受多個不穩定因素影響，仍未看到復蘇，當局會繼續努力。

他提到，零售和餐飲業中，旅客生意佔四分一，珠寶等貴價奢侈品銷售不錯，日用品受旅客購物模式轉變影響，銷售尚未恢復，需要研究如何吸引旅客在香港逗留更長時間和消費更多。

楊潤雄表示，旅發局計劃推出禮貌運動，增加對社區和不同行業的宣傳，希望提升香港的好客之道和旅客體驗，將有電視真人騷節目，及有其他大型推廣活動和優質服務計劃。他指，民政及青年事務局、教育局亦將一同推動，在社會建立禮貌氣氛。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

民政及青年事務局 文化體育及旅遊局 疫情 東南亞 南亞 運動 機票 珠寶 運動 文娛藝術

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

甄妮形容李龍基「扮豬吃老虎」　公開指：基哥似非受害者是知情者
甄妮形容李龍基「扮豬吃老虎」　公開指：基哥似非受害者是知情者