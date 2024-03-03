【遊業復蘇】楊潤雄：旅客訪港模式轉變不再比較以往　擬跨部門推禮貌運動

社會一直關注疫後旅遊業能否復蘇，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（3日）表示，去年訪港旅客恢復到疫情前7成，勢頭不錯，而由於旅客旅遊模式改變，未來會集中看這一兩年的數字，不會再比較以往數字。

楊潤雄說，希望今年實際訪港旅客人數會多過旅發局估算的4,600萬人次。他又指，世界上很多地方比香港更早開關，旅遊業只是恢復到疫情前的7至8成，估計是旅客習慣改變，加上機票費用仍較疫情前高，因此未來不會再比較以往數字。「我覺得不再追求，一定要高過那一年某個數，而是已經開始一年數字，正去到第二年，我們看著這兩年的數字，看一下如何再做好些。未來一年以那幾個為最基本，即是我們希望有4,600萬旅客、住3.2晚、起碼花費5,800元作為最基本，所以我們希望數字高過，最後出來的結果好過這個。」

他亦指，來自內地和東南亞旅客的回復數字很好，是香港的重點市場，會積極發展中東市場，歐美的市場則受多個不穩定因素影響，仍未看到復蘇，當局會繼續努力。

他提到，零售和餐飲業中，旅客生意佔四分一，珠寶等貴價奢侈品銷售不錯，日用品受旅客購物模式轉變影響，銷售尚未恢復，需要研究如何吸引旅客在香港逗留更長時間和消費更多。

楊潤雄表示，旅發局計劃推出禮貌運動，增加對社區和不同行業的宣傳，希望提升香港的好客之道和旅客體驗，將有電視真人騷節目，及有其他大型推廣活動和優質服務計劃。他指，民政及青年事務局、教育局亦將一同推動，在社會建立禮貌氣氛。

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