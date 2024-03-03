【高才通】孫玉菡：批出5.5萬宗高才通申請　逾半已獲聘

▲ 勞福局局長孫玉菡。（王韻青攝）

勞福局局長孫玉菡今日（3日）表示，高才通計劃是政府「搶人才」亮點，由前年12月底實施至今，約收到7萬宗申請，當中5.5萬宗已獲批，約4萬人抵港。據局方早前向首批高才發問卷統計，當中約54%人已找到工作，相信政府未來最需要做的，是要為高才提供工作配對機會。

孫玉菡指，高才通計劃實施至今1年多，約收到7萬宗申請，有5.5萬宗已獲批，來到香港的高才有約4萬人，而局方過去向第一批高才發問卷，得知有逾40%人已抵港，餘下的有約90%打算在1年內到港，當中約54%已找到工作。

孫玉菡稱，高才抵港首要解決的問題是找工作和創業，「是最大的挑戰」；又說在本地、北京、上海或海外會見高才通計劃申請人時，他們都有同一要求，就是在港找到工作，故政府未來最需要為高才做好工作配對，希望日後招聘展覽的活動辦得越多越好。

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記者：梁薾心