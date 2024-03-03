  • 18°C
香港時間 : 2024303日 (週日) 16:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高才通】孫玉菡：批出5.5萬宗高才通申請　逾半已獲聘

社會 15:46 2024/03/03

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

勞福局局長孫玉菡。（王韻青攝）

勞福局局長孫玉菡今日（3日）表示，高才通計劃是政府「搶人才」亮點，由前年12月底實施至今，約收到7萬宗申請，當中5.5萬宗已獲批，約4萬人抵港。據局方早前向首批高才發問卷統計，當中約54%人已找到工作，相信政府未來最需要做的，是要為高才提供工作配對機會。

孫玉菡指，高才通計劃實施至今1年多，約收到7萬宗申請，有5.5萬宗已獲批，來到香港的高才有約4萬人，而局方過去向第一批高才發問卷，得知有逾40%人已抵港，餘下的有約90%打算在1年內到港，當中約54%已找到工作。

孫玉菡稱，高才抵港首要解決的問題是找工作和創業，「是最大的挑戰」；又說在本地、北京、上海或海外會見高才通計劃申請人時，他們都有同一要求，就是在港找到工作，故政府未來最需要為高才做好工作配對，希望日後招聘展覽的活動辦得越多越好。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁薾心

相關文章

【傷人案】長沙灣海麗邨男子剪刀傷母　母親受傷送院救治
今日 14:09
【傷人案】長沙灣海麗邨男子剪刀傷母　母親受傷送院救治
【火警】牛頭角上邨單位起火　50名居民疏散
今日 15:22
【火警】牛頭角上邨單位起火　50名居民疏散
【高才通】高才招聘展覽提供逾3千空缺　月薪高達10萬元
今日 14:12
【高才通】高才招聘展覽提供逾3千空缺　月薪高達10萬元

你可能感興趣

【傷人案】長沙灣海麗邨男子剪刀傷母　母親受傷送院救治
今日 14:09
【傷人案】長沙灣海麗邨男子剪刀傷母　母親受傷送院救治
【火警】牛頭角上邨單位起火　50名居民疏散
今日 15:22
【火警】牛頭角上邨單位起火　50名居民疏散
【高才通】高才招聘展覽提供逾3千空缺　月薪高達10萬元
今日 14:12
【高才通】高才招聘展覽提供逾3千空缺　月薪高達10萬元
職位招聘 高才通 孫玉菡 創業 展覽 香港 北京 上海

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

甄妮形容李龍基「扮豬吃老虎」　公開指：基哥似非受害者是知情者
甄妮形容李龍基「扮豬吃老虎」　公開指：基哥似非受害者是知情者