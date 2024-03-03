婚後事丨黎諾懿不讓兒子睇自己新劇　被太太嫌未夠fit唔算「好股惑」

▲ 黎諾懿現身中環出席「全城有機日」活動。

近日在TVB人氣劇《婚後事》赤裸上陣「出股惑」成熱話的黎諾懿，今日（3月3日）以奶粉品牌代言人身份到中環出席「全城有機日」活動。諾懿在場除到攤位介紹遊戲玩法外，並大派禮物，場面墟冚。

婚後事丨黎諾懿全裸露股挑戰電視尺度 與賴慰玲浴缸纏綿戲掀熱話

注重愛兒健康

提起「有機」二字，黎諾懿指兩名愛子「小春雞」黎峰睿、細仔「小冬牛」黎奕辰易皮膚敏感，所以他與太太李潔瑩在食物及用品上都盡量選擇有機產品，黎諾懿表示尤其大仔「小春雞」黎峰睿體質較弱，容易對味精及防腐劑過敏。

為加強「小春雞」與「小冬牛」健康，黎諾懿深信有機對小朋友成長健康很重要，於是選有機奶粉給兩子飲，他指因為有機的營養價值更高，更避免過程中有害物殘留。兒童接觸農用化學有害物有機會更容易過敏或引起濕疹皮膚問題，特定的農藥對認知發展可能有影響，所以身為代言人的他更熱心支持有機奶粉。

▲ 黎諾懿

除注重飲食，黎諾懿透露一星期有兩日會帶「小春雞」跑步、游水，「迫」他做運動出汗，以提升心肺功能。

談到湊仔心得，黎諾懿指「小春雞」與「小冬牛」是「一文一武」，「小春雞」鍾意打機、較反叛，不過黎諾懿的教育方針是認為男仔係要夠「曳」，如今「小春雞」已6歲，黎諾懿開始教他金錢觀上不可大使，最重要做人要懂尊重和有禮，讀書成績反而隨緣。

▲ 黎諾懿派禮物。

老婆嫌唔夠Fit

此外，談到新劇全裸露「股」出浴，堅實身材更令觀眾眼前一亮，黎諾懿笑言現在出街「好多人想睇我個籮柚。」他大爆在戲中親自上陣裸露，沒有用替身或電腦效果，認真敬業。

被問到可有感到犧牲？黎諾懿認為合情合理的犧牲是可以接受，今次他作出從影以來最大膽的嘗試，他指「裸露得嚟好靚！」

▲ 黎諾懿

不過，黎諾懿認為美中不足的是Pat Pat可練得再堅挺點才拍，他笑言不介意出街「籮柚」比自己更受市民觸目。

由於《婚後事》新劇題材偏成人，黎諾懿笑言不允許「小春雞」收看，只與太太二人世界煲劇，黎諾懿還爆太太與他一樣，只嫌籮柚「唔夠Fit」。

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