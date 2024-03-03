  • 18°C
香港時間 : 2024303日 (週日) 16:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超重】肥胖學會：肥胖相關疾病多達224種　倡治療及改變生活方式減肥

社會 16:01 2024/03/03

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

肥胖學會舉辦活動，呼籲市民減肥。(受訪者提供)

每年3月4日被定為世界肥胖日。香港肥胖醫學會會長陸安欣引述衛生署數據指，現時多達55%港人屬於過重或肥胖，即每兩個香港成年人多於一個面對過重或肥胖問題，情況不容忽視。當中男性肥胖問題尤為嚴重，31%屬於I級肥胖(BMI≥25-29.5 kg/m²)，9%屬於II級肥胖(BMI≥30 kg/m²)，分別比肥胖女性高。

香港肥胖學會創會主席袁美欣最近發表的研究報告指出，與肥胖相關的疾病多達224種，幾乎涉及所有疾病專科。肥胖引起的慢性發炎會影響全身器官，過多脂肪亦會增加內臟壓力，加速受損甚至衰竭；同時肥胖會令免疫力受損、性荷爾蒙改變、腦部結構改變、皮質醇升高、增加尿酸等，指大眾普遍低估了肥胖的嚴重後果。

香港肥胖學會主席吳文玉醫表示，遺傳及年輕時的不良習慣將體內脂肪定位推高，令身體將高脂肪量當成正常水平，因而在平原期減不下去，即使減完亦容易反彈至原來的體重。另一方面，過度急進減肥一般難以持續，當恢復正常飲食體重會迅速回升，而且更容易引發暴飲暴食。另一方面，過度急進減肥一般難以持續，當恢復正常飲食體重會迅速回升，而且更容易引發暴飲暴食。因此必須循序漸進地將體重控制變成生活習慣的一部份。

現時常見的減肥藥物包括可以抑制食欲的芬特明，有排油功效的奧利司他，及較新型的減肥針劑GLP-1類似物，有助減少食慾及增加飽肚感，而且副作用亦較輕微。不論藥物或手術只屬輔助，最終還需徹底改變生活模式，令減肥效果得以維持。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳展棋

 

相關文章

【高才通】高才招聘展覽提供逾3千空缺　月薪高達10萬元
今日 14:12
【高才通】高才招聘展覽提供逾3千空缺　月薪高達10萬元
【傷人案】長沙灣海麗邨男子剪刀傷母　母親受傷送院救治
今日 14:09
【傷人案】長沙灣海麗邨男子剪刀傷母　母親受傷送院救治
【火警】牛頭角上邨單位起火　50名居民疏散
今日 15:22
【火警】牛頭角上邨單位起火　50名居民疏散
【遊業復蘇】楊潤雄：旅客訪港模式轉變不再比較以往　擬跨部門推禮貌運動
今日 15:46
【遊業復蘇】楊潤雄：旅客訪港模式轉變不再比較以往　擬跨部門推禮貌運動
【高才通】孫玉菡：批出5.5萬宗高才通申請　逾半已獲聘
今日 15:46
【高才通】孫玉菡：批出5.5萬宗高才通申請　逾半已獲聘

你可能感興趣

【高才通】高才招聘展覽提供逾3千空缺　月薪高達10萬元
今日 14:12
【高才通】高才招聘展覽提供逾3千空缺　月薪高達10萬元
【傷人案】長沙灣海麗邨男子剪刀傷母　母親受傷送院救治
今日 14:09
【傷人案】長沙灣海麗邨男子剪刀傷母　母親受傷送院救治
【火警】牛頭角上邨單位起火　50名居民疏散
今日 15:22
【火警】牛頭角上邨單位起火　50名居民疏散

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

甄妮形容李龍基「扮豬吃老虎」　公開指：基哥似非受害者是知情者
甄妮形容李龍基「扮豬吃老虎」　公開指：基哥似非受害者是知情者