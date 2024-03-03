【超重】肥胖學會：肥胖相關疾病多達224種　倡治療及改變生活方式減肥

▲ 肥胖學會舉辦活動，呼籲市民減肥。(受訪者提供)

每年3月4日被定為世界肥胖日。香港肥胖醫學會會長陸安欣引述衛生署數據指，現時多達55%港人屬於過重或肥胖，即每兩個香港成年人多於一個面對過重或肥胖問題，情況不容忽視。當中男性肥胖問題尤為嚴重，31%屬於I級肥胖(BMI≥25-29.5 kg/m²)，9%屬於II級肥胖(BMI≥30 kg/m²)，分別比肥胖女性高。

香港肥胖學會創會主席袁美欣最近發表的研究報告指出，與肥胖相關的疾病多達224種，幾乎涉及所有疾病專科。肥胖引起的慢性發炎會影響全身器官，過多脂肪亦會增加內臟壓力，加速受損甚至衰竭；同時肥胖會令免疫力受損、性荷爾蒙改變、腦部結構改變、皮質醇升高、增加尿酸等，指大眾普遍低估了肥胖的嚴重後果。

香港肥胖學會主席吳文玉醫表示，遺傳及年輕時的不良習慣將體內脂肪定位推高，令身體將高脂肪量當成正常水平，因而在平原期減不下去，即使減完亦容易反彈至原來的體重。另一方面，過度急進減肥一般難以持續，當恢復正常飲食體重會迅速回升，而且更容易引發暴飲暴食。另一方面，過度急進減肥一般難以持續，當恢復正常飲食體重會迅速回升，而且更容易引發暴飲暴食。因此必須循序漸進地將體重控制變成生活習慣的一部份。

現時常見的減肥藥物包括可以抑制食欲的芬特明，有排油功效的奧利司他，及較新型的減肥針劑GLP-1類似物，有助減少食慾及增加飽肚感，而且副作用亦較輕微。不論藥物或手術只屬輔助，最終還需徹底改變生活模式，令減肥效果得以維持。

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責任編輯：陳展棋