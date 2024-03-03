【照顧者】女青研究：一半50歲以上婦女為照顧者　部分個人時間及空間減少

▲ 女青研究發現，50歲或以上身為照顧者的婦女面對不少壓力。(受訪者提供)

基督教女青年會一項調查發現，一半「50+」婦女的人生下半場，平均每天花近四分一時間照顧家人，照顧者重擔加上自身的病痛困擾、對財政及將來的顧慮，令精神健康亮起紅燈。

調查於去年 12 月至今年 1 月進行，以問卷形式訪問930名 50至 70歲的退休婦女的生活狀況。結果顯示，一半「50+」婦女表示退休後需要照顧家人，例如伴侶、父母、子女，情況普遍。她們每天照顧時間平均約5小時42分鐘，接近一天的四分之一。31.6%受訪者認為照顧時間過長、31.4%人甚至表示感到極大壓力。

「50+」退休婦女照顧者遇到的問題（首六位） 覺得個人時間及空間減少 57.4% 感到身體疲累（如需專注看護子女/長者） 51.2% 感到精神疲累（如擔心或顧慮該如何處理子女/長者） 49.6% 情緒因家人意見不合而有波動 44.7% 日常生活習慣被迫改變 40.0% 財政負擔很重 34.5%

調查揭露了「50+」退休婦女所面對的健康困擾，80.6%人表示有病患在身、 86.8%稱受痛症困擾，也難怪退休後最多人擔憂的是「身體機能衰退（94.3%）」。另外，婦女的精神健康狀況上，53.2%得到 13 分或以上，代表情緒出現困擾， 亮起紅燈，殷切希望得到社會上更多支援。

表二：「50+」退休婦女希望得到的支援項目（首五位） 生活津貼 50.1% 照顧者津貼 35.7% 交通津貼 34.8% 增加照顧者資訊 32.3% 增加日間／住宿暫託服務 27.3%

女青服務總監（就業服務及女青運動）胡婉玲表示，女性在華人社會的傳統中一直肩負照顧家人的重任，「性別定型」令她們逼不得已當上照顧者，間接忽略自己身心健康，建議及早與家人就家庭分工及照顧責任而坦誠溝通。

胡婉玲又表示，目前社區上有不少支援照顧者的服務，包括送飯、上門 清潔、復康運動等，但很多婦女都是當伴侶或親友需要照顧時，才「臨急抱佛腳」 到處尋找相關支援，建議提早了解社會資源及支援網絡。

另一方面，財政亦為她們帶來壓力，原因是自身的退休開支之外，高齡化人口令她們預期照顧長輩的開支上升，導致退休後不敢過度消費，生活質素受影響， 胡婉玲建議 50+婦女參加社福機構開辦的理財課程，學會如何運用退休金。

責任編輯：陳展棋