福祿壽訓練學院丨郭珮文Cosplay《鬼滅之刃》戀柱　陳懿德全力迎戰「最強Body」Juliana

▲ 阮兆祥、李思捷、王祖藍主持新節目《福祿壽訓練學院》。

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的TVB節目《福祿壽訓練學院》將接棒《中年好聲音2》推出，成香港首個扮嘢真人Show。同時，《福祿壽訓練學院》特意找來兩名「傻大姐」任主持，二人就是同為港姐出身的郭珮文（Juliana）及陳懿德（Rachel）。

今日（3月3日），《福祿壽訓練學院》製作組率先曝光阮兆祥、李思捷、王祖藍及Juliana試造型宣傳照。

對於合作無間的福祿壽來說，影宣傳照絕對手辦眼見功夫，3人在照片中展現的默契度亦相當高，無論笑容及甫士均相當一致。

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▲ 阮兆祥、李思捷、王祖藍。

郭珮文造型忠於原著

而首批造型宣傳照重點則落在Juliana身上，出名身材驕人的她以人氣日本動漫《鬼滅之刃》的「戀柱」甘露寺蜜璃造型現身，配以心口開窿的忠於原著設計，相當吸睛。

除心口還原度100%，Juliana的戀柱造型細節位亦做足100分，先是頭上的Shocking Pink加金黃大孖辮假髮，然後就是眼睛對下的兩粒銷魂癦，配以Juliana女人味爆燈的嫣然一笑，電力驚人，驟眼看更有數分昔日性感女神代表鍾麗緹的影子。

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陳懿德壓力大

觀乎官方造型宣傳照，Juliana對造型亦是信心十足，還俯身大擺心心手勢吸Likes，相信節目正式出街時定能引爆熱話。據知，Juliana除了戀柱造型，還會以其他「話題性」造型上陣，保證令觀眾充滿驚喜。

在3位導師及2位主持中，卻唯獨欠缺德德造型宣傳照，據知首度升呢擔任綜藝真人騷重點主持的德德，一知道Juliana會以「戀柱」造型打響頭炮後，即感到相當大壓力，為配得起「戀柱」，德德將以意想不到的動漫造型亮相，但為保持神秘感，所以暫未作公開發布，暫時對外公布的消息只有「麻煩度200%＋遴迍度150% 」的造型。

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