【財爺網誌】陳茂波：短期內經濟增長靠旅遊業　有團體欲贊助無人機或煙火匯演

▲ 陳茂波表示，短期內經濟增長靠旅遊業。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波透露，過去數天，已相繼有團體表示有興趣贊助無人機或煙火匯演的活動，作為它們宣傳計劃的一部分，也有餐飲及零售商表示，正積極籌備新一輪的宣傳活動，希望抓緊時點加強促銷推廣。

陳茂波今日在網誌表示，因應消費模式轉變，政府透過一系列的不同措施，希望打造更多獨特的旅遊亮點，除了讓訪港旅客及市民「留得耐一啲、使錢盡情啲」，並進一步激活本地日夜市道的氣氛。他表示，每月舉行無人機及煙火匯演，相信能為市民或旅客，帶來更豐富、更精彩的體驗。

他又說，如何穩住短期信心、加強對市場預期的引導；強化長期經濟發展的策略部署；確保公共財政的穩健及可持續性，是整份預算案的三條主線。

無人機及煙火會每季換主題

另外，陳茂波今日亦在一個電視節目中表示，本港經濟主要動力來自出口、消費和投資，面對地緣政治格局變化，海外需求減弱，出口受壓，消費變成經濟重要「把手」，旅客來港有助刺激經濟。

他又指，無人機及煙火會每季換主題，亦不能成為獨立項目，當局將於海濱舉辦多項主題活動，結合盛事，連同海濱的餐飲及零售等方面，吸引過夜旅客等。被問到旅遊收益只佔本港GDP3.6%，陳茂波認為，推動旅遊亦可以推動就業，以及餐飲、運輸等行業。

對於財政預算案「減糖」，陳茂波說，近日到過茶餐廳、街市等，並與市民接觸，市民向他表示理解。他說展望未來幾年，經濟將持續增長，政府持續投入資源，推動經濟多元較快發展。

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責任編輯：趙居逸