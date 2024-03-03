植物人｜中國留學生加拿大武術賽遭打成植物人　母控主辦單位錯配職業選手報新人組

▲ 非當事人。（iStock）

加拿大一名中國留學生，去年10月在當地參加武術賽事期間，被對手打成植物人。傷者母親指控對手是職業拳手，卻被分配新人組，兒子受傷後仍舊被要求繼續出賽，控訴主辦單位未有為其子提供恰當保護、醫療護理嚴重不足，日前憤而將主辦方及裁判等告上法庭。

綜合當地媒體報道，26歲傷者雷震寰（Zhenhuan Lei ，音譯）在加拿大攻讀化學博士學位，去年10月，他參加當地武術賽事後昏迷不醒。

其母指控，兒子對手具專業賽事經驗，曾在泰國參加職業比賽，卻欺騙主辦單位報名新人組。雷母還稱，兩人對打時，該運動員在比賽規則之外對兒子進行多次擊打，但裁判沒有介入及阻止。訴訟稱，主辦方亦未準備好足夠的醫療服務，90分鐘後救護車才趕到。而雷是腦出血，「在這種情況下，每一分鐘都至關重要」。

雷母稱，兒子現時整日躺在床上，盯著天花板看，

我擔心如果我不在身邊會發生甚麽，誰來照顧他，我每天都充滿焦慮和絕望。

雷母還說，

我的兒子在單親家庭長大，他是我唯一的孩子。我所有的努力都傾注在他身上，把他培養到這一步並不容易。就在他即將完成博士學位時，希望破滅了。現在，我必須踏上另一段旅程，在他生命的後半段照顧他。

由於加拿大重症醫療費較高，雷媽媽去年10月飛抵加拿大後，已於本月帶兒子飛回北京治療。目前有眾籌平台為這對母子籌款。主辦方承認，一名剛從泰國比賽歸來的職業運動員與雷一起被列入新手組。目前加拿大警方展開調查。

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責任編輯：羅嘉欣