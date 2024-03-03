  • 17°C
香港時間 : 2024303日 (週日) 19:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

植物人｜中國留學生加拿大武術賽遭打成植物人　母控主辦單位錯配職業選手報新人組

健康資訊 17:47 2024/03/03

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

非當事人。（iStock）

加拿大一名中國留學生，去年10月在當地參加武術賽事期間，被對手打成植物人。傷者母親指控對手是職業拳手，卻被分配新人組，兒子受傷後仍舊被要求繼續出賽，控訴主辦單位未有為其子提供恰當保護、醫療護理嚴重不足，日前憤而將主辦方及裁判等告上法庭。

Healthy Life
Healthy Life｜每日10次！2個簡單動作放鬆下腰背+屁股肉 眼睛乾無精神1招提亮雙眼

綜合當地媒體報道，26歲傷者雷震寰（Zhenhuan Lei ，音譯）在加拿大攻讀化學博士學位，去年10月，他參加當地武術賽事後昏迷不醒。

其母指控，兒子對手具專業賽事經驗，曾在泰國參加職業比賽，卻欺騙主辦單位報名新人組。雷母還稱，兩人對打時，該運動員在比賽規則之外對兒子進行多次擊打，但裁判沒有介入及阻止。訴訟稱，主辦方亦未準備好足夠的醫療服務，90分鐘後救護車才趕到。而雷是腦出血，「在這種情況下，每一分鐘都至關重要」。

雷母稱，兒子現時整日躺在床上，盯著天花板看，

我擔心如果我不在身邊會發生甚麽，誰來照顧他，我每天都充滿焦慮和絕望。

雷母還說，

我的兒子在單親家庭長大，他是我唯一的孩子。我所有的努力都傾注在他身上，把他培養到這一步並不容易。就在他即將完成博士學位時，希望破滅了。現在，我必須踏上另一段旅程，在他生命的後半段照顧他。

由於加拿大重症醫療費較高，雷媽媽去年10月飛抵加拿大後，已於本月帶兒子飛回北京治療。目前有眾籌平台為這對母子籌款。主辦方承認，一名剛從泰國比賽歸來的職業運動員與雷一起被列入新手組。目前加拿大警方展開調查。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 網絡熱話

最高瀏覽

甄妮形容李龍基「扮豬吃老虎」　公開指：基哥似非受害者是知情者
甄妮形容李龍基「扮豬吃老虎」　公開指：基哥似非受害者是知情者
令人心痛｜英王查理斯45歲堂妹夫驟逝　驗屍官曝光死因令人震驚
令人心痛｜英王查理斯45歲堂妹夫驟逝　驗屍官曝光死因令人震驚